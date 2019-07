Ford Mustang55: serie speciale per i 55 anni dal debutto

Corpo vettura “dedicato”, motorizzazione 5.0 V8 460 CV: sarà disponibile ad agosto. Aggiornamenti anche per la declinazione 2.3 EcoBoost. La produzione di Mustang Bullitt prorogata di un anno.

Oltre dieci milioni di esemplari prodotti (qui la nostra notizia), da più di mezzo secolo rappresenta il “simbolo” della sportività a stelle e strisce: e lo conferma il fatto che, da altrettanto tempo, risulta essere la vettura high performance prodotta in grande serie più “gettonata” oltreoceano, oltre ad avere ottenuto il titolo di sportiva più venduta nel mondo per quattro anni consecutivi (nel 2018 le unità vendute in tutti i Paesi di destinazione sono state 113.066). Un gradimento che dal 2015, ovvero in occasione del “lancio” dell’attuale sesta generazione, ha totalizzato oltre 500.000 unità vendute e, in Europa, ha messo a segno più di 38.000 vendite (5.500 nei primi sei mesi di quest’anno), circa 45 al mese dei quali sono italiani (e ciò, nonostante il “superbollo” che colpisce le versioni più performanti). Ford Mustang, “pony car” per eccellenza dell’Ovale Blu – anzi, la coupé “compact” che nel 1964 inaugurò questa particolarissima nicchia di mercato, successivamente seguita dalla altrettanto leggendaria (ed eterna rivale) Chevrolet Camaro – ha celebrato in queste settimane i cinquantacinque anni dall’ingresso sul mercato: coronamento di un cammino iniziato nella primavera del 1964, e che contribuì ad un corposo “new deal” per Dearborn nel quale l’allora vicepresidente del Gruppo Ford Motor Company, e presidente della Divisione Autoveicoli Ford, il vulcanico Lee Iacocca (scomparso all’inizio di questo mese, all’età di 95 anni) ebbe un ruolo preminente.

Mustang55: la nuova “specialissima”

L’importante traguardo del “mezzo secolo più un lustro” di presenza ininterrotta sul mercato per Ford Mustang viene celebrato, dalla Divisione europea del colosso di Dearborn, attraverso una inedita serie speciale, che va ad aggiungersi alle “Edition” sviluppate negli ultimi mesi (Mustang Bullitt, che omaggia i 50 anni dall’uscita dell’omonimo, ed altrettanto leggendario, film con Steve McQueen nelle sale cinematografiche; e la nuova serie speciale High Performance Package, svelata lo scorso aprile, esattamente 55 anni dopo la presentazione in anteprima). Si tratta, nello specifico, di Ford Mustang55, una sigla di modello semplice semplice che, in effetti, intende puntare i riflettori sulla meta raggiunta dalla coupé (e “convertibile”) più famosa di Ford.

Il modello scelto a celebrare la ricorrenza è la performante Ford Mustang GT, equipaggiata con l’unità 5.0 V8 da 460 CV di potenza, frutto del programma di re-engineering studiato dai tecnici di Ford Performance in occasione del debutto nel vano motore di Mustang Bullitt; la “cavalleria” è quindi più che sufficiente ad entusiasmare anche l’appassionato più “freddo”.

Gli interventi di personalizzazione

Relativamente all’impostazione del corpo vettura, la nuova serie speciale Ford Mustang55, declinata nelle due varianti Coupé fastback e Cabriolet, mette in evidenza un intervento di “personalizzazione” ad hoc, che consiste nell’apposizione di caratteristiche strisce grafiche sul cofano motore, sul baule posteriore e sulle fiancate, verniciatura in nero per il tetto (capote nel medesimo colore per le versioni “open”), cerchi da 19” nella finitura Gloss Black, verniciatura in doppia tonalità nero lucido e Pillar Black per la calandra (con “logo” in tinta Colorado Red) e le prese d’aria inferiori. All’interno, Ford Mustang55 porta in dote pomelli del cambio dedicati a seconda del tipo di trasmissione scelto dall’acquirente (manuale a sei rapporti, oppure automatico a dieci rapporti), accenti in fibra di carbonio, rivestimento in pelle per la consolle centrale e per i sedili (a loro volta impreziositi da dettagli in Alcantara, così come i pannelli porta, e cuciture in tinta argento), nonché l’immancabile modulo infotainment Sync3, qui provvisto della suite di servizi online FordPass Connect e del sofisticato impianto audio Bang & Olufsen a dodici altoparlanti.

Il debutto sul mercato della nuova serie speciale Ford Mustang55 è imminente: il via alle ordinazioni è fissato per il mese di agosto. Prossimamente verranno dettagliati i pressi.

Novità anche per Mustang 2.3 EcoBoost

Contestualmente alla presentazione della serie speciale Mustang55, Ford annuncia una ulteriore doppia novità: la prosecuzione, per un altro anno, della produzione di Mustang Bullitt, ed un sostanzioso programma di aggiornamento per la più “addomesticata” declinazione provvista del 2.3 EcoBoost da 290 CV (qui il nostro primo contatto), abbinato con il cambio manuale a sei rapporti, ed anch’esso oggetto di un upgrade consistente nell’adozione del sistema di elettrovalvole Active Valve che permette al conducente la modulazione del “sound” di scarico (oltre ad adattarsi automaticamente al controllo elettronico della stabilità, alla risposta dell’acceleratore ed all’impostazione dello sterzo in funzione della modalità di guida selezionata: “Normal”, “Sport”, “Track”, “Snow-Wet”, “Drag Strip” e la configurazione personalizzabile “My Mode”), compresa la nuova modalità “Good Neighbor” programmabile per limitare automaticamente l’emissione di rumore dello scarico a orari pre-programmati della giornata onde evitare disturbi ai vicini.

La aggiornata lineup Mustang 2.3 EcoBoost presenta, all’esterno, due nuove tinte carrozzeria (fra queste si segnalano le inedite nuance Twister Orange e Grabber Lime), ed un layout del corpo vettura ispirato alle ultrasportive versioni Mustang Shelby GT350 e Shelby GT500: gusci degli specchi retrovisori esterni e spoiler posteriore rifiniti in tinta Magnetic Grey, “stripes” in nero ad effetto dissolvente sul cofano motore (quest’ultimo provvisto del tipico rigonfiamento che costituisce uno degli elementi peculiari della produzione Shelby), griglia anteriore anch’essa in Magnetic Grey che incorpora il classico “badge” del Pony con le due barre leggermente oblique ai lati della calandra (dettaglio che riprende uno degli stilemi tipici della lineup Shelby “Model Year 1965”).

