Nissan Leaf 3.Zero e+ Limited Edition: oltre 3.000 ordinazioni

Ad un mese esatto dalla presentazione in anteprima in occasione del CES di Las Vegas 2019 (avvenuta insieme alla variante-racing Nismo RC “new edition”, al prototipo crossover “zero emission” IMx KURO ed alla ultra-innovativa tecnologia Invisible-to-Visible a realtà aumentata che si concretizza sulla presenza di un assistente al controllo delle funzioni veicolo: qui il nostro approfondimento; ed alla declinazione 3.Zero con batteria da 40 kWh), la inedita “special” Nissan Leaf 3.Zero e+ Limited Edition stuzzica l’interesse di una ampia fascia di automobilisti.

Lo motiva, in queste ore, una nota diffusa da Nissan, nella quale si puntano i riflettori sulle 3.000 ordinazioni già raccolte, in queste prime settimane di “lancio” commerciale, dalla nuova serie speciale allestita su base Leaf, in vendita a partire da 49.050 euro e le cui prime consegne sono fissate dalla prossima estate.

Nel dettaglio, comunicano i vertici del marchio giapponese che produce l’auto elettrica bestseller nel settore “zero emission” (sono oltre 40.000 le unità vendute in Europa nel 2018; più di 1.500 delle quali hanno trovato nuovi proprietari in Italia; il totale, dall’inizio della commercializzazione della prima serie, ammonta ad oltre 380.000 vetture), il raggiunto traguardo di 3.000 ordinazioni per Nissan Leaf e+ 3.ZERO Limited Edition rappresenta “Un risultato senza precedenti per l’attuale ultima generazione di Nissan Leaf”, e contribuisce a proiettare la elettrica di riferimento Nissan “In una posizione ideale per segnare un ulteriore record di vendite, dopo il grande successo confermato nel 2018”.

Più nello specifico, in Italia Nissan Leaf e+ 3.ZERO Limited Edition ha finora ricevuto “Oltre 150 pre-ordinazioni” (cifra che, osserva la dirigenza Nissan, “Triplica il risultato registrato ad un mese dal ‘lancio’ della precedente generazione Leaf 2.ZERO”), mentre al vertice si conferma il mercato norvegese (uno dei Paesi-chiave nelle politiche di diffusione dell’auto elettrica), in cui la nuova serie speciale ha già messo a segno circa la metà delle 3.000 ordinazioni (ricordiamo che, in Norvegia, Nissan Leaf è stata nel 2018 l’auto più venduta “tout court”).

Ad attrarre nuovi clienti per Nissan Leaf e+ 3.ZERO Limited Edition sono, osserva la nota diffusa da Nissan, ulteriori atout di versatilità portati in dote dal nuovo modello, relativamente a “voci” quali potenza, autonomia di marcia ed il ricorso alle tecnologie di bordo up-to date (“Nissan Leaf combina caratteristiche eco-compatibili a prestazioni di guida eccellenti e tecnologie all’avanguardia”, dichiara Ken Ramirez, Senior vice president della Divisione Sales e Marketing di Nissan Europe): su strada, la potenza espressa è di 217 CV; l’adozione di una batteria da 62 kWh a 288 celle offre il 40% circa di percorrenza in più (l’autonomia a ciclo WLTP resa nota da Nissan aumenta da 270 km a 385 km con una singola ricarica).

E, dal punto di vista dell’equipaggiamento, l’attenzione verso il comfort e la sicurezza si concretizzano attraverso l’adozione di una dotazione di serie ulteriormente affinata, il ricorso al nuovo modulo infotainment NissanConnect, nonché alla “suite” di tecnologie Nissan Intelligent Driving che, nel caso specifico, riguardano l’e-Pedal (sistema che permette di partire, accelerare, rallentare e fermarsi usando solo il pedale dell’acceleratore) ed il ProPILOT, ovvero la sofisticata tecnologia di assistenza alla guida “Hands-on, Eyes-on” (letteralmente: “mani sul volante, occhi sulla strada”) che entra in funzione in autostrada all’interno della singola corsia e permette al veicolo l’effettuazione “intelligente” delle manovre di rallentamento e fermata, ripartenza e posizionamento al centro della carreggiata in caso di marcia a velocità sostenuta o congestione del traffico.