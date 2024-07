In occasione del Goodwood Festival of Speed 2024, McLaren celebrerà più di sei decenni di successi nel motorsport, mostrando come questa eredità continua a ispirare le sue supercar. La McLaren Senna, con la livrea speciale “Senna Semper“, sarà il fulcro della McLaren House, rendendo omaggio alla leggenda di Ayrton Senna e alla maestria artigianale di McLaren Special Operations (MSO).

La livrea Senna Semper rappresenta un tributo significativo a Ayrton Senna, che vinse tre campionati del mondo di Formula 1 con McLaren prima della sua tragica scomparsa nel 1994. La presentazione ufficiale della McLaren Senna con questa livrea è avvenuta durante il Gran Premio di Monaco 2024, insieme a una livrea speciale per le vetture di Formula 1 MCL38 guidate da Lando Norris e Oscar Piastri. Anche la MCL38 con la sua livrea unica sarà esposta, permettendo ai fan di vedere entrambe le vetture fianco a fianco.

Realizzata in collaborazione con l’Ayrton Senna Institute, la McLaren Senna con livrea Senna Semper è il risultato di mesi di lavoro meticoloso da parte dei designer e tecnici di verniciatura di MSO. Il team ha utilizzato colori vivaci per rappresentare la personalità vibrante di Ayrton, combinati con nuove tecniche di verniciatura e opere d’arte che fanno riferimento ai suoi tre titoli mondiali e alle sue cinque vittorie al Gran Premio di Monaco.

Non solo McLaren Senna

Oltre alla McLaren Senna, una serie di vetture spettacolari sarà esposta alla McLaren House e in azione sulla famosa hillclimb di Goodwood. Piloti e rappresentanti racconteranno la gloriosa storia di McLaren in Formula 1, partecipando alle gare durante il weekend sia al volante che sul palco. Il nipote di Ayrton, Bruno Senna, ex pilota di Formula 1 e ambasciatore del marchio McLaren Automotive, guiderà la McLaren MP4/6, l’auto con cui Ayrton vinse il campionato del mondo nel 1991.

Il due volte campione del mondo di Formula 1, Mika Häkkinen, sarà presente sabato, guidando una straordinaria Solus GT in una corsa dimostrativa. Questa vettura, una delle 25 prodotte per i clienti, presenta una livrea che replica quella della McLaren MP4/13, con cui Häkkinen vinse il campionato nel 1998. La livrea è stata ricreata fedelmente e applicata alla leggera e aerodinamica carrozzeria della Solus GT, con colori che replicano l’invecchiamento della vettura originale.

La Solus GT ritorna a Goodwood dopo la vittoria del Timed Shootout nel 2023, dove il pilota ufficiale McLaren Marvin Kirchhöfer si aggiudicò il primo posto con un tempo di 45,342 secondi. Nel 2024, si celebra anche il 50° anniversario delle prime vittorie di McLaren nel Campionato del Mondo di Formula 1, ottenute con Emerson Fittipaldi nel 1974. Per commemorare questo traguardo, Fittipaldi tornerà al volante della McLaren M23 con cui vinse il titolo.

Per continuare le celebrazioni, la M16C/D vincitrice della Indy 500 del 1974 sarà esposta nel garage McLaren nel paddock di Formula 1, a testimonianza della prima tappa della prestigiosa “Triple Crown of Motorsport” vinta da McLaren con Johnny Rutherford.

La McLaren Artura Spider, la prima supercar ibrida a cielo aperto ad alte prestazioni della casa automobilistica, farà il suo debutto dinamico nel Regno Unito. Sarà accompagnata sulla famosa collina dalla 750S, la supercar di serie più leggera e potente di McLaren, oltre alla nuova McLaren GTS e alle vetture della Ultimate Series, tra cui una McLaren Senna e una McLaren P1TM.

Michael Leiters, CEO di McLaren Automotive, ha dichiarato: “Il Goodwood Festival of Speed di quest’anno vedrà McLaren realizzare un altro evento fondamentale che delizierà i nostri fan e farà rivivere la nostra immensa tradizione sportiva. Queste auto iconiche e piloti incredibili continuano a ispirarci e a spingerci a realizzare supercar che spingono i limiti delle prestazioni su strada e su pista.”