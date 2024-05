La Formula 1 è pronta per l’ottavo appuntamento stagionale: il Gran Premio del Principato di Monaco 2024. In questa occasione, la McLaren ha deciso di rendere omaggio ad Ayrton Senna a trent’anni dalla sua tragica scomparsa, avvenuta il 1° maggio 1994 al Tamburello dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con una livrea speciale.

Ayrton Senna, il Re di Monaco

In collaborazione con il Senna Brand, la McLaren ha scelto di vestire la sua MCL38 con una livrea ispirata al casco di Ayrton Senna, caratterizzato dai colori giallo, verde e blu, che richiamano la bandiera brasiliana. La decisione di omaggiare Senna proprio a Montecarlo è altamente simbolica, poiché uno dei soprannomi del campione brasiliano era “Re di Monaco“. Infatti, Ayrton ha trionfato sei volte su questo tracciato, di cui cinque vittorie consecutive tra il 1989 e il 1993.

Ayrton Senna è stato uno dei piloti più vincenti della McLaren. Tra il 1988 e il 1993, ha vinto 35 dei 41 Gran Premi disputati, contribuendo a conquistare quattro campionati costruttori per la squadra di Woking e aggiungendo tre titoli mondiali al suo palmarès personale, iscrivendosi nell’albo d’oro della Formula 1 come una delle sue leggende indiscusse.

Durante l’intero weekend di gara a Montecarlo, tutto il team McLaren indosserà i colori di Senna. I due piloti, Lando Norris e Oscar Piastri, vestiranno tute da corsa create ad hoc per onorare il campione. Inoltre, i fan potranno acquistare merchandising dedicato, che include i colori di Senna e la livrea storica della McLaren.

Senna Sempre

L’omaggio al pluricampione non si ferma solo sulla pista. McLaren Automotive ha presentato una versione speciale della McLaren Senna, chiamata “Senna Sempre“. Questa vettura avrà una livrea ispirata a quella della MCL38 e includerà il ritratto di Ayrton sulla fiancata.

Zak Brown, CEO della McLaren Racing, ha commentato: “Il team è orgoglioso di riconoscere e celebrare la straordinaria vita e l’eredità di Ayrton Senna attraverso questa livrea. Senna è venerato come la più grande icona della Formula 1 e il pilota più decorato della McLaren. Il suo impatto sulla squadra è stato enorme, non solo attraverso il suo record di corse, ma anche per la sua presenza all’interno del team. È un onore per noi correre sul suo circuito di maggior successo con i suoi colori.”

Bianca Senna, nipote del pilota, ha aggiunto: “È un onore riconoscere Ayrton attraverso queste livree in collaborazione con McLaren Racing e McLaren Automotive. È un modo fantastico per celebrare la sua vita e la sua eredità attraverso i suoi colori iconici su entrambe le vetture. McLaren significava molto per lui e insieme hanno ottenuto molti successi, ricordati ancora oggi da tanti. Sarà speciale vederlo correre per le strade di Monaco, un circuito che gli ha dato tanta gioia e molti trionfi.”

Il Gran Premio di Monaco 2024 promette di essere un evento indimenticabile, non solo per le emozioni della gara, ma anche per l’omaggio sentito a uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1, Ayrton Senna.