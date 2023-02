Volvo XC40 2023: in uscita il restyling del SUV compatto

Quali sono le novità di Volvo XC40 2023? Il restyling interessa il corpo vettura, l’abitacolo e la meccatronica, oppure soltanto alcuni di questi elementi? Quanto costa la lineup del compact-SUV di Goteborg?

In questa guida analizziamo il “capitolato” di aggiornamenti dedicato allo Sport Utility svedese, disponibile in vendita nelle declinazioni benzina 129 CV, benzina mild hybrid da 163 CV, 197 CV e 211 CV, Plug-in Hybrid 261 CV e nelle due configurazioni 100% elettriche XC40 Recharge a un motore (Single Motor) e due unità elettriche (Twin Motors), rispettivamente a due e quattro ruote motrici.

XC40 Recharge: nuove versioni a trazione posteriore

Fra le prime “big news” di Volvo in chiave 2023, c’è una serie di importanti upgrade per la gamma “zero emission” XC40 Recharge (novità che interessano anche C40 Recharge).

Nello specifico, i tecnici Volvo Cars hanno annunciato nuovi risultati in termini di autonomia a ciclo WLTP e ricarica delle batterie, nonché l’adozione di tre nuovi sistemi di propulsione elettrica.

Volvo XC40 Recharge Single Motor (ovvero un motore elettrico e due ruote motrici) adotta, per la prima volta dopo 25 anni, il ritorno alla trazione posteriore. Questo è stato reso possibile grazie a due nuove opzioni:

Motore singolo con autonomia standard , azionato da un modulo elettrico a magneti permanenti (e-motor) da 175 kW in luogo dei precedenti 170 kW, in ordine a garantire un aumento del 3% di potenza in uscita rispetto alla precedente versione a trazione anteriore. In questa configurazione, la capacità della batteria agli ioni di litio è rimasta la stessa (69 kWh), tuttavia un upgrade all’efficienza di raffreddamento permette alla nuova edizione 2023 di Volvo XC40 Recharge Single Motor, ora a trazione posteriore, fino a 460 km di autonomia WLTP (erano 425 km nella serie precedente);

, azionato da un modulo elettrico a magneti permanenti (e-motor) da in luogo dei precedenti 170 kW, in ordine a garantire un in uscita rispetto alla precedente versione a trazione anteriore. In questa configurazione, la agli ioni di litio è rimasta la stessa (69 kWh), tuttavia un permette alla nuova edizione 2023 di Volvo XC40 Recharge Single Motor, ora a trazione posteriore, WLTP (erano 425 km nella serie precedente); Motore singolo con più autonomia: Una batteria più grande (82 kWh), che alimenta un e-motor a magneti permanenti di maggiore potenza (185 kW) anch’esso collocato sull’assale posteriore, fa crescere l’autonomia di XC40 Recharge Extended Range a 515 km WLTP. Migliorata anche la potenza di ricarica: grazie al ricorso a un pacco batterie più grande, è possibile collegare il veicolo a colonnine fast charge fino a 200 kW a corrente continua (prima era di 150 kW CC), mentre per ottenere l’80% di carica partendo da un 10% residuo sono sufficienti 28 minuti.

XC40 Recharge trazione integrale: aggiornamenti 2023

Una serie di novità powertrain, finalizzate ad un ulteriore miglioramento delle performance in termini di autonomia del veicolo con una carica, riguarda anche le versioni di Volvo XC40 Recharge a trazione integrale. La precedente declinazione equipaggiata con due motori elettrici (ciascuno da 150 kW) sull’assale anteriore e su quello posteriore viene sostituita da un motore elettrico a magneti permanenti, da 183 kW, che comunica con le ruote posteriori, e da un e-motor asincrono da 117 kW collocato in corrispondenza dell’assale anteriore.

Questa nuova versione, alimentata da batterie da 82 kWh e anche qui sottoposta ad un generale miglioramento dell’efficienza complessiva nel raffreddamento della batteria, consente a Volvo XC40 Recharge Twin Motor AWD un’autonomia massima fino a 500 km con una singola ricarica, cioè 62 km in più in confronto al precedente modello.

Volvo XC40 2023: esterni

L’impostazione estetica di Volvo XC40 Recharge 2023 resta pressoché immutata rispetto all’edizione restyling che aveva debuttato nel 2022. Un leggero aggiornamento, relativo all’intera lineup XC40, aveva riguardato soprattutto la zona frontale del compact-SUV svedese: nuovo disegno del paraurti, forma lievemente rinnovata per i gruppi ottici anteriori. Da segnalare l’adozione di nuovi cerchi in lega da 19” per XC40 Recharge (e anche per e C40 Recharge), sviluppati specificamente per ridurre la resistenza all’avanzamento della vettura grazie al design aerodinamico.

Gli ingombri esterni di Volvo XC40 2023 e la capienza del bagagliaio sono dunque gli stessi: lunghezza 4,44 m, larghezza 1,86 m (specchi retrovisori esclusi), altezza 1,65 m, capacità del vano bagagli da 452 litri a 1.328 litri.

XC40 2023: interni

Nell’abitacolo di Volvo XC40 2023, spicca l’adozione del sistema multimediale che si basa sulla suite Android Automotive, e di cui offre l’integrazione di utili funzionalità come ad esempio Google Maps e Google Assistant per consultare mappe e ottenere informazioni in risposta a comandi vocali senza che sia necessario togliere le mani dal volante.

Nuove Volvo XC40 Recharge 2023: i prezzi

Di seguito i dettagli dei listini aggiornati.