Volvo EX30: nuovo SUV elettrico entry-level nel 2023

Durante la presentazione del mese scorso della EX90, Volvo ha anticipato un crossover entry-level che sarà introdotto il prossimo anno. L’azienda non ha detto nulla al riguardo, ma il CEO di Volvo, Jim Rowan, ha rivelato alcuni dettagli durante una lunga intervista ad Automotive News Europe. Mentre la società tiene nascoste le specifiche, Rowan ha definito il modello Volvo EX30 come “un’auto davvero importante per noi” in quanto consentirà loro di “raggiungere un prezzo commerciale diverso, più basso”. Non ha dato una cifra, ma l’attuale veicolo elettrico entry-level di Volvo è l’XC40 Recharge e parte da 55.000 euro circa.

Volvo EX30: anche in abbonamento di soli 3 mesi

Il modello promette di avere “attrezzature di massima sicurezza, una guida fantastica e alta qualità”. Rowan ha continuato affermando che le dimensioni ridotte contribuiranno a contenere i costi, mentre l’EX30 offrirà una varietà di pacchi batteria in modo che i clienti possano “scegliere la gamma che meglio si adatta al loro stile di vita e al loro budget”. Rowan ha aggiunto che il modello sarà offerto in abbonamento con un impegno minimo di tre mesi.

Ha detto che questo attirerà un “un pubblico molto più giovane”, che probabilmente non andrà mai nemmeno in una concessionaria poiché tutto sarà gestito online. Sebbene un impegno di tre mesi non sia molto lungo, Rowan ritiene che i clienti manterranno i loro abbonamenti per “molto più di tre mesi perché apprezzano la flessibilità”. Il dirigente ha suggerito che i clienti potrebbero avere appena 18 anni e ottenere un’auto per la prima volta. Ha detto che saranno attratti dalla flessibilità e dal “giusto prezzo”, nonché dall’assicurazione e dall’assistenza stradale che è inclusa come parte di Care by Volvo. Rowan ha continuato dicendo che l’EX30 sarà prodotto in Cina. Non è chiaro se il crossover sarà costruito anche altrove, ma il modello dovrebbe basarsi sulla Sustainable Experience Architecture di Geely.

La XC90 continua

Oltre a parlare dell’EX30, Rowan ha ribadito che la XC90 rimarrà ancora in commercio. L’EX90 è essenzialmente la sua sostituta, ma il dirigente ha notato che l’interno degli Stati Uniti e le province più profonde della Cina stanno impiegando più tempo per elettrificarsi. Ha attribuito questo a una varietà di fattori, tra cui la mancanza di infrastrutture di ricarica e il fatto che le persone che vivono in queste aree hanno spostamenti più lunghi. Di conseguenza, l’XC90 ha più senso per loro.

Proseguono le ibride

Rowan ha continuato dicendo che a questi clienti piace avere il backup di un motore a combustione e ha spiegato che i proprietari di ibridi plug-in XC90 sono a loro agio nell’acquistare una seconda auto completamente elettrica. Sembra infatti che vogliano almeno un modello in grado di percorrere lunghe distanze senza la necessità di lunghe sessioni di ricarica.