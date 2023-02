Mercedes Classe A 2023: restyling ancora più tecnologico

Quali sono gli elementi di restyling per Mercedes Classe A 2023? Com’è evoluto lo stile? E l’aggiornamento delle tecnologie di bordo, delle dotazioni e delle motorizzazioni?

In questo approfondimento puntiamo i riflettori sulle caratteristiche di gamma della nuova Mercedes Classe A restyling 2023: l’assortimento di lineup, le novità, i sistemi di alimentazione, i prezzi di vendita.

Nuova versione della Mercedes Classe A in arrivo nel 2023

L’esordio dell’attuale generazione di Mercedes Classe A, avvenuto nel 2018 (codice di modello W177), ha determinato un nuovo gradimento da parte del pubblico nei confronti della “segmento C” di Stoccarda, grazie all’adozione di linee sportive ed eleganti, tecnologie “new gen” (su tutti: l’MBUX-Mercedes Benz User Experience), e – in parallelo allo sviluppo dell’elettrificazione – le unità mild-hybrid e Plug-in Hybrid.

La nuova edizione 2023 si basa su questi punti di forza, che andiamo ad analizzare in dettaglio.

Design esterno

L’impostazione estetica si caratterizza, rispetto alle versioni precedenti della Classe A, per il nuovo disegno della griglia anteriore, per le evidenti nervature sul cofano motore, i gruppi ottici “piatti” (a richiesta disponibili Full Led), cerchi a filo dei passaruota (fino a 19” di diametro, compresi i cerchi in nero lucido multirazze dedicati alle versioni AMG), il nuovo diffusore posteriore e la nuova fanaleria “di coda”. I medesimi dettagli sono stati adottati dalla variante di carrozzeria “Sedan” a tre volumi, che differisce dalla gamma Hatchback per 130 mm in più in lunghezza (4,55 m contro 4,42 m).

Interni lussuosi

L’abitacolo presenta la consueta cura Mercedes nella scelta e nell’apposizione dei materiali e dei rivestimenti (nuove finiture in tessuto “Artico” a rilievo 3D già nell’allestimento di ingresso nella gamma). Da segnalare, riguardo alla strategia Ambition 2039 per cui Mercedes si è posta l’obiettivo di proporre da quella data una nuova lineup di veicoli “zero emission”, l’utilizzo di alternative più sostenibili nella composizione dei materiali. Nello specifico, la parte centrale dei sedili adotta tessuti realizzati interamente con materiali riciclati, e – relativamente alle configurazioni AMG Line – i sedili in Artico-Microcut sono formati per il 65% di materiale ricoclato sulla superficie e per l’85% nella zona inferiore.

Tecnologia

A bordo di Mercedes Classe A 2023, la plancia con doppio display indipendente si fa notare. Si tratta, nello specifico, del modulo digitale che comprende lo schermo strumentazione da 7” e, contiguo ad esso, un display da 10.25” in posizione centrale (a richiesta sono disponibili due schermi da 10.25” ciascuno). L’infotainment adotta l’ultima evoluzione in ordine di tempo dell’MBUX-Mercedes Benz User Experience.

La strumentazione digitale è configurabile in tre motivi grafici (Classic, Sport, Discreet dallo stile “minimal”) e in tre modalità di informazioni (navigazione, assistenza, servizi).

A sua volta, lo schermo centrale permette di visualizzare e tenere sotto controllo le funzioni di navigazione, parametri veicolo, telefono e media. Confermato l’assistente digitale che risponde alla frase “Hey Mercedes”. La dotazione comprende una presa Usb-C in più, e una maggiore capacità di ricarica per device mobili.

Motorizzazioni

Sotto al cofano, l’aggiornamento 2023 di Classe Ha riguarda anche le motorizzazioni. La lineup è in effetti interamente elettrificata, e si articola su versioni 4 cilindri con cambio automatico DCT a sette oppure otto rapporti, e sistema elettrico ausiliario a 48V alimentato da una batteria che fornisce 10 kW in più in fase di avvio della vettura. Un sensibile passo in avanti arriva dalle declinazioni Plug-in Hybrid: la batteria ad alta tensione è stata ulteriormente aggiornata per garantire più energia in relazione all’autonomia.

Prezzi

Di seguito il dettaglio dei listini 2023.

Mercedes Classe A

Versioni benzina mild hybrid

A180 Executive: 35.120 euro;

A180 Advanced: 37.453 euro;

A180 Advanced Progressive: 38.582 euro;

A180 Advanced Plus Progressive: 40.225 euro;

A180 Advanced Plus AMG Line: 42.293 euro;

A180 Premium AMG Line: 44.191 euro;

A180 Premium Plus AMG Line: 47.971 euro;

A200 Executive: 42.013 euro;

A200 Advanced: 44.346 euro;

A200 Advanced Progressive: 45.475 euro;

A200 Advanced Plus Progressive: 47.118 euro;

A200 Advanced Plus AMG Line: 49.186 euro;

A200 Premium AMG Line: 51.084 euro;

A200 Premium Plus AMG Line: 54.864 euro;

A250 Advanced Progressive 4Matic: 48.052 euro;

A250 Advanced Plus Progressive 4Matic: 49.696 euro;

A250 Advanced Plus AMG Line: 51.764 euro;

A250 Premium AMG Line: 53.661 euro;

A250 Premium Plus AMG Line: 57.441 euro:

A35 Advanced Plus AMG Line 4Matic: 54.396 euro;

A35 Premium AMG Line 4Matic: 56.294 euro;

A35 Premium Plus AMG Line 4Matic: 60.073 euro.

Versioni Plug-in Hybrid

A250e Executive: 47.564 euro;

A250e Advanced: 49.897 euro;

A250e Advanced Progressive: 51.026 euro;

A250e Advanced Plus Progressive: 52.669 euro;

A250e Advanced Plus AMG Line: 55.189 euro;

A250e Premium AMG Line: 57.086 euro;

A250e Premium Plus AMG Line: 60.866 euro.

Versioni turbodiesel

A180d Executive: 36.523 euro;

A180d Advanced: 38.856 euro;

A180d Advanced Progressive: 39.985 euro;

A180d Advanced Plus Progressive: 41.628 euro;

A180d Advanced Plus AMG Line: 43.696 euro;

A180d Premium AMG Line: 45.594 euro;

A180d Premium Plus AMG Line: 49.374 euro;

A200d Executive: 39.024 euro;

A200d Advanced: 41.357 euro;

A200d Advanced Progressive: 42.486 euro;

A200d Advanced Plus Progressive: 44.129 euro;

A200d Advanced Plus AMG Line: 46.197 euro;

A200d Premium AMG Line: 48.095 euro;

A200d Premium Plus AMG Line: 51.875 euro;

A220d Executive: 42.440 euro;

A220d Advanced: 44.773 euro;

A220d Advanced Progressive: 45.902 euro;

A220d Advanced Plus Progressive: 47.545 euro;

A220d Advanced Plus AMG Line: 49.613 euro;

A220d Premium AMG Line: 51.511 euro;

A220d Premium Plus AMG Line: 55.291 euro.

Mercedes Classe A Sedan

Versioni benzina mild-hybrid

A180 Executive: 35.986 euro;

A180 Advanced: 38.319 euro;

A180 Advanced Progresive: 39.448 euro;

A180 Advanced Plus Progressive: 41.092 euro;

A180 Advanced Plus AMG Line: 43.159 euro;

A180 Premium AMG Line: 45.057 euro;

A180 Premium Plus AMG Line: 48.837 euro;

A200 Executive: 42.891 euro;

A200 Advanced: 45.225 euro;

A200 Advanced Progressive: 46.353 euro;

A200 Advanced Plus Progressive: 47.997 euro;

A200 Advanced Plus AMG Line: 50.065 euro;

A200 Premium AMG Line: 51.962 euro;

A200 Premium Plus AMG Line: 55.742 euro;

A250 Advanced Progressive 4Matic: 48.967 euro;

A250 Advanced Plus Progressive 4Matic: 50.611 euro;

A250 Advanced Plus AMG Line 4Matic: 52.679 euro;

AA250 Premium AMG Line 4Matic: 54.576 euro;

A250 Premium Plus AMG Line 4Matic: 58.356 euro;

A35 Advanced Plus AMG Line 4Matic: 55.250 euro;

A35 Premium AMG Line 4Matic: 57.148 euro;

A35 Premium Plus AMG Line 4Matic: 60.927 euro.

Versioni Plug-in Hybrid

A250e Executive: 48.284 euro;

A250e Advanced: 50.617 euro;

A250e Advanced Progressive: 51.746 euro;

A250e Advanced Plus Progressive: 53.389 euro;

A250e Advanced Plus AMG Line: 55.908 euro;

A250e Premium AMG Line: 57.806 euro;

A250e Premium Plus AMG Line: 61.586 euro.

Versioni turbodiesel

A180d Executive: 37.414 euro;

A180d Advanced: 39.747 euro;

A180d Advanced Progressive: 40.875 euro;

A180d Advanced Plus Progressive: 42.519 euro;

A180d Advanced Plus AMG Line: 44.587 euro;

A180d Premium AMG Line: 46.485 euro;

A180d Premium Plus AMG Line: 50.264 euro;

A200d Executive: 39.915 euro;

A200d Advanced: 42.248 euro;

A200d Advanced Progressive: 43.376 euro;

A200d Advanced Plus Progressive: 45.020 euro;

A200d Advanced Plus AMG Line: 47.088 euro;

A200d Premium AMG Line: 48.986 euro;

A200d Premium Plus AMG Line: 52.765 euro;

A220d Executive: 43.355 euro;

A220d Advanced: 45.688 euro;

A220d Advanced Progressive: 46.817 euro;

A220d Advanced Plus Progressive: 48.460 euro;

A220d Advanced Plus AMG Line: 50.528 euro;

A220d Premium AMG Line: 52.426 euro;

A220d Premium Plus AMG Line: 56.206 euro.

Nuova Classe A AMG

Abbiamo volutamente “isolato”, dall’indicazione dei prezzi di vendita, le declinazioni high performance di Mercedes Classe A, proprio per delinearne in dettaglio le caratteristiche. Mercedes A45 Premnium AMG Line 4Matic+ e A45S Premium Plus AMG 4Matic+, relative alla configurazione “due volumi” di Classe A, rappresentano il vertice – in materia di prestazioni – della “segmento C” della Stella a Tre Punte.

Nello specifico, Mercedes-AMG A45 sprigiona ben 421 CV di potenza massima e 500 Nm di coppia massima dall’unità motrice 1.991 cc, per una velocità di punta di 270 km/h.

Ecco i prezzi.

Mercedes A45S Premium AMG Line 4Matic+: 68.182 euro;

Mercedes A45S Premium Plus AMG Line 4Matic+: 71.961 euro.

Nuova Classe A Sedan

Le medesime caratteristiche di gamma (fatta eccezione per le versioni 45 AMG) vengono adottate dalla declinazione “Sedan”, dall’impostazione di carrozzeria a tre volumi. Con l’aggiunta del “baule”, la lunghezza del corpo vettura aumenta di 13 cm. Anche la capacità del bagagliaio è differente: da 332 litri a 420 litri, contro 310-370 (e fino a 1.210 litri) disponibili nel vano di carico della versione Hatchback.

Quando esce il nuovo modello della Classe A?

Già disponibile alle ordinazioni, Mercedes Classe A 2023 è in fase di debutto commerciale.