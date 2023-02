Nuova Audi Q3 2023, tutto sul restyling del SUV tedesco

Nel 2018 Audi ha introdotto la seconda generazione del SUV di medie dimensioni Q3. In quell’occasione furono introdotte una moltitudine di modifiche, sia tecniche che estetiche, e una delle grandi innovazioni di questa seconda generazione fu una nuova tipologia di carrozzeria, più sportiva ed esclusiva, la Sportback coupé. Ora, tra i modelli Audi in uscita nel 2023, il prossimo progetto in cui è immersa la Casa dei Quattro Anelli è proprio l’aggiornamento o il restyling della Q3 di seconda generazione.

Dimensioni

Con questo aggiornamento l’Audi Q3 manterrà le stesse dimensioni del modello che sostituisce: ovvero 4.484-4.506 mm di lunghezza, a seconda della versione, 1.849-1.856 mm di larghezza e 1.602-1.616 mm di altezza.

Estetica e Design

Secondo le indiscrezioni la nuova Audi Q3 2023 sfoggerà alcune novità nella sua immagine esterna. Tra queste spiccano lievi ritocchi alla griglia anteriore, dove gli attuali piccoli rettangoli verranno aggiornati con nuovi pattern con nuove forme che ricordano il frontale già adottato dalla A8. Altre modifiche estetiche che sono previste all’esterno riguardano l’aggiunta di fari LED con un look leggermente diverso da quelli attuali, così come gruppi ottici posteriori che potrebbero anche essere nuovi.

Interni e abitacolo

Anche gli interni di questo rinnovato SUV compatto dovrebbero prevedere qualche piccola modifica saltuaria nella configurazione di alcuni comandi, oltre che nelle diverse bocchette di ventilazione del climatizzatore di bordo.

Tecnologia e infotainment

Per quanto riguarda il sistema multimediale di informazione, navigazione, intrattenimento e connettività, dovrebbero essere previsti anche alcuni miglioramenti con nuove funzionalità.

Motorizzazioni

Per quanto riguarda l’attuale gamma di motori, molto numerosa e variegata, non si prevedono grandi novità al riguardo. In questo modo praticamente tutte le versioni TFSI e diesel, benzina e ibride plug-in attualmente disponibili potranno continuare a essere scelte al rilascio di questo prossimo aggiornamento. Per quanto riguarda la versione più “piccante e sportiva”, nota come RS Q3 con il noto motore a benzina TFSI a cinque cilindri in linea da 400 CV, per il momento non è stato confermato se verrà o meno eliminata dalla proposta meccanica.

Prezzo di listino della nuova Audi Q3

Ancora è presto per conoscere il nuovo listino prezzi dell’Audi Q3 2023, anche se presumibilmente non si Discosterà di molto dall’attuale. Ora la SUV media dei Quattro Anelli parte da 37.250 per la versione d’accesso 1.5 35 TFSI e arriva fino a 58.150 euro della top di gamma 45 TFSI e S tronic Identity Black.