Hyundai 2023: la nuova gamma di modelli in uscita

Quali saranno le novità di Hyundai per il 2023? Riguarderanno modelli di fascia SUV, Crossover o berlina? E quali le motorizzazioni? Il taccuino dei nuovi arrivi per il “colosso coreano” in chiave 2023 si preannuncia piuttosto nutrito e interessante, anche per via dell’evoluzione elettrificata che Hyundai ha da tempo intrapreso, e che nel 2022 ha puntato su Ioniq 5 e sul debutto in prevendita di Ioniq 6.

In effetti, cifre alla mano Hyundai si presenta ai nastri di partenza del 2022 forte di un monte-vendite decisamente nutrito: nel 2022, Hyundai Motor Company ha venduto in tutto il mondo circa 3,945 milioni di veicoli (per la precisione 3.944.579 unità), il che ha corrisposto ad un aumento dell’1,4% su base annua. Ancor più in dettaglio, sono da segnalare i 3.255.695 veicoli esportati (+2,9% rispetto al 2021).

Per il 2023, Hyundai prevede di raggiungere 4,32 milioni di veicoli venduti su scala globale (Genesis compresa), grazie alla messa in atto di programmi strategici ad hoc per ciascun mercato, del prosieguo dei programmi di transizione elettrificata e con strategie di ottimizzazione produttiva, logistica e nelle vendite per ciascuna regione.

In questo approfondimento analizziamo quali saranno le nuove Hyundai che nel 2023 aggiorneranno la gamma del big player coreano. In particolare, focalizziamo la nostra attenzione su cinque nuovi modelli:

Hyundai Ioniq 5 N;

Hyundai Ioniq 6;

Hyundai Ioniq 7;

Hyundai Kona seconda generazione;

Hyundai Santa Fe quinta generazione.

Hyundai Ioniq 5 N 2023

Una declinazione high performance a zero emissioni allo scarico è sui taccuini delle priorità da parte dei “piani alti” di Hyundai. si tratta, nello specifico, della big news Ioniq 5 N, attesa per il 2023.

Caratteristiche del corpo vettura, equipaggiamenti e dettagli di alimentazione sono “top secret”, tuttavia è probabile il suo debutto durante l’anno.

La sigla “N” denota – questo è chiaro – la consueta impostazione sportiva degli altri modelli che inalberano questa denominazione, allo stesso modo dell’affinamento in termini di assetto e propulsione.

Sotto al cofano, in effetti, per Hyundai Ioniq 5 N 2023 ci si aspetta qualcosa di simile a quanto adottato da Kia per EV6 (la “base di partenza” è la stessa), la cui versione “GT” alto di gamma – per prestazioni e potenza – eroga ben 585 CV con batteria da 77 kWh di capacità. È possibile attendersi, su Ioniq 5 N, una potenza nell’ordine di 600 CV sprigionati dai due motori elettrici.

Hyundai Ioniq 6 2023

La prima novità 2023 di Hyundai è, di fatto, già in vendita. Si tratta di Hyundai Ioniq 6, il cui ingresso sul mercato in Italia era avvenuto nella prima decade di novembre 2022, con il via alle ordinazioni sulla piattaforma Hyundai Click to Buy per l’acquisto online delle vetture del “colosso” coreano, seguita dal perfezionamento degli ordini in concessionaria.

La gamma Ioniq 6, che apre la rassegna dei nuovi modelli Hyundai 2023, si articola in tre allestimenti:

Progress , in vendita a partire da 47.750 euro : la declinazione di ingresso nella lineup Ioniq 6 adotta un motore elettrico da 150 CV alimentato da una batteria da 53 kWh e trazione posteriore;

, in vendita a partire da : la declinazione di ingresso nella lineup Ioniq 6 adotta un motore elettrico da 150 CV alimentato da una batteria da 53 kWh e trazione posteriore; Innovation , con prezzi che partono da 55.400 euro : anche qui la trazione è posteriore, tuttavia la potenza sale a 228 CV e la batteria è da 77,4 kWh di capacità;

, con prezzi che partono da : anche qui la trazione è posteriore, tuttavia la potenza sale a 228 CV e la batteria è da 77,4 kWh di capacità; Evolution, proposta a partire da 58.950 euro: l’allestimento alto di gamma è in listino nelle due versioni a trazione posteriore (228 CV) e trazione integrale (324 CV), entrambe alimentate dalla batteria da 77,4 kWh.

Per tutti i modelli, la garanzia è di 5 anni a km illimitati, e di 8 anni o 160.000 km per la batteria che alimenta i motori elettrici.

Hyundai Ioniq 7

Sul tavolo delle novità Hyundai più attese per il 2023 c’è lo “Sport Utility” king-size Ioniq 7. Terza proposta della lineup Ioniq (dopo le “zero emission” Ioniq 5 e Ioniq 6, che saranno nel 2023 oggetto rispettivamente di un ampliamento di gamma e del lancio di modello), il nuovo SUV Hyundai ad alimentazione 100% elettrica costituirà un ulteriore passo in avanti nelle strategie di evoluzione “zero emission” Hyundai.

Hyundai Ioniq 7 sarà, secondo le informazioni preliminari, uno Sport Utility di grandi dimensioni (sui 5 m di lunghezza ed un interasse nell’ordine di 3.200 mm) che verrà allestito sul pianale modulare di Ioniq 5 e Ioniq 6, qui adeguatamente sviluppato per sfruttare al massimo gli ingombri esterni. Anche il sistema di accumulo, con le batterie ad altissima tensione (800V) è lo stesso.

La timeline di esordio di Hyundai Ioniq 7 sarà ufficializzata più avanti: la Casa costruttrice lo annovera come novità in chiave 2024, quindi è possibile che i primi dettagli definitivi arriveranno nella seconda metà del 2023.

Nuova Hyundai Kona seconda generazione 2023

La nuova serie del crossover di segmento B secondo Hyundai è pronta al debutto sul mercato. Rispetto alla generazione che si prepara a sostituire, la lunghezza aumenta di 150 mm (ora misura 4,36 m) e il passo aggiunge 60 mm, a tutto vantaggio dell’abitabilità e della capienza del bagagliaio; mette in mostra un nuovo disegno del frontale, adotta nuovi codolini passaruota in resina, viene corredata di un doppio display ricurvo da 12.3”.

Sotto al cofano, le prime informazioni ufficiali informano che Hyundai Kona 2023 sarà equipaggiata con un’ampia varietà di alimentazioni:

Benzina turbo mild-hybrid;

Full-Hybrid;

Elettrico.

Nuova Hyundai Santa Fe quinta generazione

La nuova generazione di Hyundai Santa Fe farà il proprio esordio dopo la metà del 2023 su uno stile profondamente rinnovato, pur mantenendo la piattaforma attuale (condivisa con Kia Sorento, di cui fra l’altro adotta le versioni ad alimentazione ibrida).

La presentazione della quinta serie di Hyundai Santa Fe, che si prepara a sostituire l’attuale edizione-restyling che aveva debuttato a metà 2020, è attesa per la seconda parte del 2023.