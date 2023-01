Nuova Hyundai Kona 2023: interni, dimensioni, prezzo

La nuova Hyundai Kona si presenta come un B-SUV che si distingue per lo stile atletico e futuristico oltre che per i numerosi motori elettrificati.

La Hyundai Kona è pronta a rinnovarsi totalmente con una nuova generazione, come sottolineato dalle prime immagini ufficiali diramate dalla Casa di Seul che anticipano design e caratteristiche del piccolo SUV coreano. Nonostante sia tutta nuova, la nuova Hyundai Kona 2023 si presenta più come un’evoluzione della serie precedente, grazie ad un design moderno che continua il filo stilistico della precedente generazione e a un corredo tecnologico sempre più avanzato e sofisticato.

Design

Per quanto riguarda le dimensioni, la seconda serie della Kona cresce in lunghezza di ben 15 cm, raggiungendo quota 4,36 cm, anche il passo aumenta di 6 cm, a tutto vantaggio dello spazio dedicato ai passeggeri. Come accennato in precedenza, lo stile della nuova Hyundai si evolve rispetto al passato, sfoggiando tra le novità un frontale avveniristico caratterizzato da una striscia LED che corre lungo tutta la larghezza del muso, striscia che caratterizza anche la vista posteriore.

Questa firma luminosa è battezzata Seamless Horizon Lamp e si distingue per una composizione interna continua sulle versioni con motore termico o ibrido, mentre sull’elettrica e a pixel. Quest’ultimo dettaglio richiama le altre elettriche Hyundai della famiglia Ioniq. La vista laterale assume personalità grazie ai generosi parafanghi in plastica chiamati ad ospitare cerchi in lega che sull’elettrica raggiungono i 19 pollici. Calotte degli specchietti laterali e il tetto sono rifiniti invece in nero lucido

Interni

Gli interni sono realizzati all’insegna della tecnologia: la plancia è dominata da un doppio monitor curvo da 12,3 pollici che permette al guidatore di fare a meno dei tasti fisici, ad eccezione dell’impianto di climatizzazione e di poche altre funzioni. I due schermi permettono di sfruttare la strumentazione 100% digitale e l’impianto di infotainment completamente nuovo e molto sofisticato.

Motori

La nuova Kona è sviluppata per ospitare tutti i tipi di propulsori, da quelli termici a quelli elettrici, passando anche per l’ibrido. In gamma troveremo quindi sia una Kona elettrica che una Kona hybrid: entrando nel dettaglio l’offerta sarà composta da unità turbo benzina con tecnologia mild hybrid, affiancate da motori full-hybrid e 100% elettrici, mentre non dovrebbero essere previsti motori diesel.

Al momento non sono stati diffusi i dettagli tecnici e prestazionali dei motori, ma sembra certo l’arrivo di una versione sportiva targata “N”. Sarà possibile optare tra cambio manuale a sei marce e automatico a 8 rapporti, inoltre non mancherà la trazione integrale.

Rendering e foto in anteprima

Hyundai ha scelto di anticipare la presentazione ufficiale della nuova Kona con alcune immagini e rendering ufficiali che hanno finalmente svelato l’aspetto definitivo e tanto atteso di questo nuovo B-SUV. L’ottimo risultato raggiunto dai design Hyundai è un B-SUV agile e compatto caratterizzato da uno stile atletico e nello stesso tempo futuristico, grazie ad alcune scelte stilistiche d’avanguardia come i già citati Seamless Horizon Lamp. I prezzi di listino della Hyundai Kona non sono stati ancora comunicati.