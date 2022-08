MG: in arrivo una vera roadster

Nel passato il marchio MG era legato indissolubilmente a un’immagine ben precisa: sportive leggere, due posti secchi e guida en plein air, o per meglio dire a cielo aperto. Le tipiche roadster britanniche tutto cuore. MG Motor è rinata recentemente con un nuovo taglio, un altro target che sta comunque funzionando e riscuotendo un doveroso successo commerciale. Solo che rispetto alla tradizione sono arrivati dei SUV, dei crossover e anche una familiare, rigorosamente a trazione elettrica. Adesso però qualcosa si muove e va nella direzione della storia, con una roadster pronta a rinverdire i fasti del brand di origine britannica.

Ispriata alla Cyberster

Il filmato rilasciato da MG dove vengono anticipate alcune forme della nuova sportiva, fa capire quanto sia stata importante la Cyberster concept come fonte di ispirazione. La nuova auto, dunque, custodirà l’architettura da spider con cofano lungo, coda appuntita e tettuccio in tela ad azionamento elettrico.

Dettagli che colpiscono

Il dettaglio che colpisce istantaneamente sono le portiere ad apertura verticale, una vera chicca che sicuramente differenzierà quest’auto da molte delle sue concorrenti dirette. Il video si intitola ‘Ritorno di una Leggenda’, il che significa che i tecnici del Brand hanno cercato di attingere al passato, ma da una parte non disprezzano neppure le tecnologie moderne come si capisce dai fari posteriori a frecce divergenti, incorniciate da una banda luminosa orizzontale.

MG: quando arriva la roadster

Probabilmente ci sarà prima di tutto il debutto in Cina verso la fine dell’anno, mentre in Europa arriverà in un secondo momento, forse nel 2024. Non si conosce ancora il nome, ma potrebbe essere proprio Cyberster come il concept dal quale trae origine, ma soprattutto non si sa quale motore avrà sotto al cofano. La certezza è una, che non sarà endotermico. Con ogni probabilità ci sarà un powertrain con batterie ultrasottili che garantiranno 800 km di autonomia e prestazioni eccezionali (0 – 100 km/h in 3 secondi).