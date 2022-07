Mercedes Classe G: tutte le indiscrezioni sul restyling 2023

La Mercedes-Benz Classe G ci accompagna sulle strade dal lontano 1979, sono 43 anni che questo maestoso fuoristrada è presente nel listino della Casa di Stoccarda. Robusto e invincibile, il Classe G è la pura essenza del veicolo che non ha paura di nessuna strada, sapendo affrontare ogni terreno e ogni ostacolo. Il prossimo anno sarà oggetto di un restyling che ne rinnoverà l’aspetto, un lifting che toglierà le rughe dal volto di un’icona a quattro ruote (motrici).

Gli aggiornamenti non solo estetici

Estaticamente entrambi i paraurti saranno modificati e, cosa altrettanto rilevante, ci saranno dei cambiamenti – non troppo rilevanti – nei fari. Oltre alle modifiche nel design esterno, anche l’assetto sarà migliorato. Dentro all’abitacolo ci sarà un ambiente più digitale e connesso, perché su questo modello debutterà l’ultima generazione del sistema di infotainment MBUX. Inoltre, la strumentazione sarà aggiornata e anche un nuovo volante multifunzione dal design sportivo farà capolino di fronte al posto di guida.

Un tocco di elettrificazione

La gamma motori continuerà a essere composta da una selezione di unità benzina e diesel. Le modifiche minime che verranno apportate mireranno a ridurre il consumo di carburante e di emissioni. Ecco perché la tecnologia ibrida leggera a 48 volt (MHEV) farà la sua comparsa. In questo modo troveremo versioni che adotteranno l’etichetta ambientale ECO della DGT (Direzione Generale del Traffico). Un tocco di elettrificazione che rende più moderno e attuale un “mostro” del passato.

Mercedes-Benz Classe G: versione di addio?

Qualcuno ipotizza che questo restyling potrebbe essere anche un’edizione speciale o limitata con cui dire addio a questa generazione e, quindi, alla Classe G a combustione interna. Va ricordato che, una volta terminata la produzione, la Casa di Stoccarda farà uscire il nuovo Mercedes EQG 100% elettrico. Potrebbe essere la fine di un modello classico, perché in programma non cci sarà spazio per una nuova generazione di Classe G con motori benzina e diesel. I tempi che corrono.