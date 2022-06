Mercedes-Benz GLA: le ultime indiscrezioni sul restyling 2023

È giunto il momento per la Mercedes-Benz GLA di aggiornare il proprio stile. La Casa di Stoccarda dopo aver messo in cantiere un restyling della Classe A, adesso passa al SUV di ingresso al mondo della Stella. Il restyling di metà ciclo consentirà alla seconda generazione di questo modello di guadagnare quella freschezza e modernità utili per proseguire il proprio successo commerciale. Il lavoro dei tecnici teutonici si concentrerà soprattutto sul design esterno e su qualche aggiornamento dei contenuti, già ricchi e all’avanguardia.

Mercedes-Benz GLA: il lifting

Recentemente sono stati sorpresi dei muletti di Mercedes-Benz GLA camuffati per nascondere gli aggiornamenti stilistici. A prima vista sembra che il lavoro di “svecchiamento” del look passi soprattutto dall’anteriore, dove troveranno collocazione dei nuovi gruppi ottici e una mascherina aggiornata. Stessa sorte al posteriore, anche se i cambiamenti appaiono meno evidenti. Il più piccolo dei SUV della Stella di Stoccarda avrà una sorte simile alla Classe A, quindi bisogna tenere a mente ciò che accade con la berlina compatta per capire in che modo si muoveranno gli aggiornamenti della GLA.

Gli altri aggiornamenti

Per il momento non si sa con certezza quello che accadrà dentro all’abitacolo di questo SUV, tuttavia come abbiamo sottolineato in precedenza il punto di riferimento sarà la nuova Classe A, un modello che ha già mostrato un abitacolo aggiornato. Ci sarà quindi una nuova versione del sistema di infotainment MBUX, dunque la dotazione tecnologica, così come il livello di personalizzazione, sarà aumentata.

Motorizzazioni più efficienti

Per quanto riguarda la parte meccanica, non ci saranno grandi novità, ma piuttosto un’evoluzione della gamma attuale. Le principali modifiche saranno volte a migliorare il livello di efficienza. La nuova Mercedes GLA sarà disponibile insieme a una selezione di motori benzina, diesel e ibridi plug-in (PHEV). Rimarranno in portafoglio anche le varianti sportive firmate Mercedes-AMG. L’arrivo sul mercato è previsto per l’agosto del 2023.