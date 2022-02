Lexus RZ: prime immagini del nuovo SUV elettrico

Riflettori puntati sull’impostazione esterna dell’imminente SUV elettrico che rappresenta il primo modello del marchio premium di Toyota Group sviluppato specificamente per l’alimentazione “zero emission”.

In ordine ai programmi di ampia elettrificazione della propria lineup (le strategie di sviluppo a batterie prevedono, entro il 2030, una gamma interamente elettrica in USA, Europa e Cina, mercati nei quali il 2021 si è concluso con un monte-vendite cresciuto del 6%), Lexus anticipa i dettagli relativi all’imminente SUV a zero emissioni RZ, modello chiamato ad arricchire le proposte 100% elettriche per il marchio luxury di Toyota Group dopo UX. La differenza fra le due è tuttavia sostanziale: UX 300e costituisce una versione elettrica, mentre RZ è il primo modello a zero emissioni “tout court” prodotto da Lexus).

Il “reveal” è sempre più vicino

Il debutto di Lexus RZ, anticipato da una serie di immagini di anteprima che permettono di avere un’indicazione “di massima” della sua impostazione estetica, è imminente: la presentazione avverrà in primavera.

Piattaforma condivisa con Toyota e Subaru

Dal punto di vista tecnologico, la “base di partenza” di Lexus RZ viene rappresentata dalla piattaforma e-TNGA (Toyota New Global Architecture dedicata ai modelli di fascia alta ed a zero emissioni), già adottata fra gli altri da Toyota bZ4X e da Subaru Solterra, altrettanto recentissima.

I dettagli estetici

Rispetto ai due modelli Toyota e Subaru, lo stile esteriore mette in evidenza i caratteristici “preziosismi” nella definizione dei dettagli, su un corpo vettura che, grazie ad alcune peculiarità, dà all’osservatore un’impressione di maggiore dinamismo. Da segnalare, a questo proposito, il profilo molto inclinato del parabrezza, la profonda scalfatura che si diparte dal passaruota anteriore e termina sulla “battuta” della porta posteriore, ed i montanti del portellone, rifiniti in nero lucido per evidenziare la linea di cintura, “snellire” la zona di coda ed accentuare l’andamento spiovente del tetto e quasi orizzontale del lunotto. Considerata l’adozione del medesimo pianale, è possibile attendersi una lunghezza corrispondente a quella di Toyota bZ4X, cioè nell’ordine di 4,7 m.

Anche RZ avrà il volante “a cloche”?

Le immagini di anteprima si riferiscono agli esterni: i dettagli dell’abitacolo si faranno conoscere più avanti. È in ogni caso probabile la consueta cura nella scelta dei materiali di rivestimento, uno dei “marchi di fabbrica” Lexus. C’è in effetti curiosità intorno alle dotazioni hi-tech (ci si riferisce, nello specifico, al volante “a cloche” ed al modulo digitale formato da due grandi display per strumentazione e funzionalità multimediali che fanno bella mostra di se sul nuovo “elettro-SUV” di Toyota).

Tecnologie di propulsione top secret

“Bocche cucite” anche relativamente ai dettagli di propulsione. Sotto al cofano, per Lexus RZ (la gallery diffusa dal marchio giapponese si riferisce alla versione 450e), non si sa molto, sebbene è possibile che anche RZ mantenga l’impostazione di bZ4X, con batterie da 71,4 kWh (ricaricabili con un sistema “on board” da 11 kW per l’allaccio del veicolo alla rete domestica, ed in grado di supportare fino a 150 kW di potenza alle colonnine pubbliche, in modo da ottenere l’80% di carica in mezz’ora), un motore elettrico da 204 CV e 2645 Nm di coppia massima per bZ4X a trazione anteriore, e – versione AWD – due sistemi di propulsione elettrica (uno anteriore, uno posteriore) da 109 CV ciascuno, per 217,5 CV di potenza complessiva e 336 Nm di forza motrice totale.

Lexus RZ 2022: prime immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +3