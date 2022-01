Nissan Juke Kiiro: caratteristiche e dotazioni

Una “special edition” a tiratura limitata che si ispira al mondo di Batman ed accompagna l’imminente uscita del nuovo capitolo della saga cinematografica nelle sale.

In occasione dell’imminente première di “The Batman“, nuovo film con protagonista il supereroe DC Comics che uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 marzo, Nissan svela l’identità dell’inedita serie speciale Juke Kiiro, creata sulla base del B-SUV sviluppato dal Centro stile Nissan Design Europe di Londra (dove, fra l’altro, sono state disegnate le linee di Qashqai) e che si prepara all’esordio in Europa (Italia compresa).

“Only for fans”

La “tiratura” di Nissan Juke Kiiro – ideata in seguito ad un progetto di collaborazione internazionale fra Nissan e Warner Bros. Pictures per l’arrivo della nuova pellicola – è volutamente limitata: 5.000 esemplari sui mercati europei, di cui 250 in Italia.

I dettagli di stile

Corpo vettura

Lo stile personale di Nissan Juke viene ulteriormente enfatizzato nella nuova versione speciale “Kiiro”, termine che in giapponese significa “Giallo”. In effetti, una serie di dettagli in tinta “Spiced Lemon” è visibile sui paraurti anteriore e posteriore così come sulle modanature laterali. Il corpo vettura, dal canto suo, viene proposto in tinta Ceramic Grey con tetto Black a contrasto, mentre i gusci degli specchi retrovisori ed il profilo del tetto sono stati enfatizzati da un motivo grafico ad hoc. I cerchi in lega da 19”, “ereditati” dagli elementi che equipaggiano l’allestimento Tekna alto di gamma, sono stati a loro volta rifiniti in un’esclusiva finizione “total Black”.

Interni

Anche l’abitacolo porta in dote diversi accenti personalizzati: ad esempio, i sedili semi-anatomici “Monoform” sono rivestiti in tessuto “Black” con inserti in ecopelle e cuciture nella medesima colorazione “Spiced Lemon”. Il bracciolo centrale, il rivestimento della consolle, i pannelli delle porte anteriore ed il poggiaginocchia sono in pelle sintetica Black, a creare un interessante ed armonioso effetto visivo fra esterno ed interno di Nissan Juke Kiiro. A questo proposito: la denominazione di modello viene riportata in una targhetta collocata sulla consolle centrale, vicino alla leva del cambio.

Sistemi hi-tech e infotainment

La dotazione di tecnologie per la sicurezza ed il comfort è, come di consueto, piuttosto ampia. Ne fanno parte, fra gli altri:

Sistema di frenata autonoma d’emergenza intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti;

Cruise Control con comandi al volante multifunzione;

Dispositivo di riconoscimento della segnaletica stradale;

Sistema di avviso e di intervento nel caso di un involontario cambio di corsia.

Il modulo infotainment si affida alle funzionalità NissanConnect, che permettono ai passeggeri l’utilizzo della connettività di bordo con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto per la riproduzione delle App preferite sul display touch centrale da 8”. Inoltre, Nissan Juke offre l’impiego delle applicazioni TomTom Maps & Live Traffic nonché di un’ampia varietà di comandi (fra cui la la possibilità di inviare le destinazioni al navigatore dell’auto tramite il proprio device portatile) in virtù della compatibilità con Google Assistant e Alexa.

Motorizzazione: tutto come prima

Sotto al cofano, l’unità motrice di Nissan Juke Kiiro viene rappresentata – come il resto della lineup del B-SUV – dal turbo benzina che eroga 114 CV di potenza massima e 200 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a sei rapporti oppure – a scelta – alla trasmissione automatica DCT doppia frizione con levette al volante.

