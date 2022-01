Nuova gamma Fiat (Red) e Tipo Cross SW: caratteristiche e dotazioni

Dal recente debutto di Nuova 500 (Red), Fiat amplia a Tipo, 500X e Panda la serie sviluppata in partnership con l’organizzazione cofondata da Bono Vox attiva nella lotta alle pandemie; e arriva anche la declinazione Station Wagon di Fiat Tipo Cross.

In parallelo all’ampliamento della propria gamma di modelli, Fiat annuncia tre novità: l’arrivo di altre configurazioni (Red) – cioè dedicate all’omonimo progetto cofondato nel 2006 da Bono Vox (leader degli U2) per la lotta contro l’Aids e le pandemie, compresa l’attuale emergenza sanitaria da Covid -, un leggero “maquillage” per 500X ed il debutto della attesa Tipo Cross SW. Ma andiamo con ordine.

Una “linea rossa”

Tutte le declinazioni (Red), che erano state anticipate all’inizio dell’autunno 2021 da Fiat 500 Red (modello protagonista, a Torino, della nomina di “Auto Europa 2022” conferita a Fiat Nuova 500 elettrica dalla giuria tecnica dei soci UIGA-Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive) portano in dote finizioni e modanature dedicate. Il “vernissage” della nuova gamma (che, oltre a Fiat 500, comprende anche 500X, Panda e Tipo Cross) ha messo in evidenza una tinta carrozzeria in rosso, tuttavia è possibile attendersi altre varietà di colore.

Speciali filtri, trattamenti antibatterici ed accessori dedicati

Fra gli equipaggiamenti comuni ai modelli di gamma, si segnalano:

Un filtro abitacolo dell’impianto di climatizzazione trattato con una sostanza biocida ad azione altamente efficace (cioè, indica Fiat, superiore al 99,9% al momento del trattamento) contro i batteri, che impedisce la ri-aerosolizzazione all’interno della vettura;

dell’impianto di climatizzazione trattato con una sostanza biocida ad azione altamente efficace (cioè, indica Fiat, superiore al 99,9% al momento del trattamento) contro i batteri, che impedisce la ri-aerosolizzazione all’interno della vettura; Un trattamento , per volante e sedili, con una sostanza biocida ad azione altamente efficace (fino al 99,9% a seconda dei componenti) contro virus e batteri;

, per volante e sedili, con una sostanza biocida ad azione altamente efficace (fino al 99,9% a seconda dei componenti) contro virus e batteri; Un “Welcome Kit” del quale fanno parte un dispenser personalizzato e la “cover” per le chiavi dedicata;

del quale fanno parte un dispenser personalizzato e la “cover” per le chiavi dedicata; Monogrammi specifici ed accenti esclusivi per ciascun modello della serie.

In più, ogni acquirente riceverà una lettera firmata da Olivier François (amministratore delegato Fiat) e dallo stesso Bono.

Fiat Tipo Cross SW 2022 e Tipo (Red)

Riflettori puntati, come si accennava in apertura, sulla configurazione che strizza l’occhio al segmento “a ruote alte” che aveva di recente esordito su Fiat Tipo due volumi e viene resa disponibile anche sulla versione “familiare”. Su un corpo vettura che riprende le caratteristiche Cross della “sorella” Hatchback – ovvero: una più elevata altezza libera da terra, protezioni in resina plastica collocate lungo l’intera zona inferiore del veicolo –, la novità Tipo Cross SW (Red) offre gli atout di maggiore spazio e versatilità propri della declinazione Station Wagon (su tutti: la generosa capienza utile del vano bagagli, che dispone di 550 litri nel normale assetto di marcia e fino a 1.600 litri con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti in avanti), anche perché gli ingombri esterni (la lunghezza misura 4,57 m) sono invariati rispetto alla gamma Station Wagon già in produzione.

L’allestimento (Red), dal canto suo, presenta il “logo Red” sui montanti centrali, una finizione carrozzeria in tinta Rosso Passione con gusci degli specchi retrovisori in tinta, sedili realizzati in “Seaqual Marine Plastic” (materiale naturale, prodotto da Seaqual Initiative dalla lavorazione dei rifiuti plastici recuperati dai fondali marini secondo una tecnologia di riciclo interamente sostenibile e tracciabile) con cuciture in rosso a contrasto. Oltre alla verniciatura Rosso Passione, Fiat Tipo Red SW è disponibile anche nelle colorazioni Grigio Colosseo, Bianco Gelato e Nero Cinema, tutte con gusci degli specchi in rosso.

Fiat 500X (Red)

La nuova gamma “Model Year 2022” del compact SUV adotta alcuni degli upgrade estetici portati in dote da Nuova 500, come ad esempio l’assenza dei monogrammi “Fiat” all’anteriore e sui coprimozzo, sostituiti dal logo “500”; sebbene la scritta del marchio torinese sia presente, nei nuovi caratteri aggiornati, sulla zona posteriore del veicolo). Nuova è anche la finitura, riportata nella resina plastica anziché sotto forma di dettaglio cromato, che accompagna i paraurti. Fiat 500X 2022 è disponibile, oltre alla serie (Red), anche nelle versioni Cult, Club, Cross e Sport, e nelle due configurazioni di carrozzeria Hatchback e Dolcevita con tettuccio apribile in tela. Più avanti si saprà se sotto al cofano ci saranno anche le motorizzazioni mild-hybrid.

Fiat 500 (Red): nuova dotazione

La più recente (in ordine di tempo) evoluzione di gamma 500 viene ulteriormente arricchita con un inedito accessorio, particolarmente utile nella vita di tutti i giorni. si tratta del “Sanitizing Glove Box”, sistema che integra una lampada a raggi UV-C – collocata nel vano portaguanti – funzionale alla sanificazione della superficie del proprio smartphone, delle chiavi di casa e di altri piccoli oggetti di uso quotidiano. Il suo funzionamento è semplice, comunica Fiat: è sufficiente depositare i propri oggetti personali nel cassettino, chiuderlo e azionare il sistema tramite l’apposito pulsante posto sulla console centrale. Un indicatore blu esterno e un segnale acustico informano quando il ciclo di irradiazione della durata di 3 minuti è completato. Secondo i test di laboratorio, l’irradiazione della lampada UV-C, già dopo 1 secondo e ad una distanza di 2 cm, svolge un’azione altamente efficace, superiore al 99%, contro virus e batteri sulla superficie esposta degli oggetti.

Fiat Panda (Red)

Anche la “segmento A” bestseller in Italia adotta il nuovo allestimento. “Base di partenza” è la declinazione City Cross – le dotazioni, dunque, comprendono fra gli altri i cerchi “Style” da 15”, i fendinebbia e le luci diurne a Led, i fascioni paracolpi in tinta carrozzeria, il climatizzatore automatico, le barre portatutto longitudinali ed il modulo infotainment con schermo touch da 7” per il controllo dell’impianto audio e la connettività compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto – qui abbinata alle medesime caratteristiche identificative (tavolozza dei colori, targhette di modello, finiture, rivestimenti e selleria) di Fiat Tipo (Red). Sotto al cofano, l’unità motrice si avvale dell’alimentazione Hybrid.

