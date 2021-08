Mercedes Classe C All-Terrain: novità crossover, dotazioni, motori mild-hybrid

La nuova versione “a ruote alte” allestita sulla quinta generazione di Classe C sarà in esposizione all’IAA di Monaco di settembre, e in vendita entro la fine del 2021.

Con una inedita ed interessante configurazione Crossover, Mercedes completa la gamma Classe C di quinta generazione, che ha di recente effettuato il proprio esordio commerciale nelle versioni berlina (W205) e Station Wagon (S206), entrambe proposte in sei livelli di allestimento e dotate di nuovi motori benzina e turbodiesel, ibrido benzina EQ Boost e mild-hybrid. Ecco, in estrema sintesi, i contenuti-chiave della novità All-Terrain, che porta in dote un ampio ventaglio di equipaggiamenti ad hoc (altezza libera da terra più elevata, protezioni sottoscocca e ai parafanghi, trazione 4Matic e modalità di guida con funzioni Off Road, notevole capacità di traino – abbinato a motorizzazioni mild-hybrid.

Il “vernissage” a Monaco

L’anteprima pubblica di Mercedes Classe C All-Terrain avverrà all’imminente IAA Mobility 2021 di Monaco di Baviera, in programma dal 7 al 12 settembre. Il suo debutto nelle concessionarie è previsto entro la fine dell’anno: più avanti si conosceranno i dettagli relativi ai prezzi di vendita.

Verso i 30 anni di Classe C

Mercedes Classe C All-Terrain è stata sviluppata tenendo in considerazione l’omonimo allestimento creato per la più grande Classe E nel 2017 e che ha riscosso un buon gradimento commerciale (tenuto anche conto della grande importanza che i veicoli di fascia Sport Utility e Crossover detengono nei principali mercati, primi fra tutti quelli europei). Da qui, la scelta dei “piani alti” di Stoccarda di replicare la gamma All-Terrain verso il livello immediatamente inferiore, cioè la quinta generazione di Classe C, modello-icona per il “colosso” di Stoccarda che nella nuova serie – pronta a raccogliere un importante testimone: la precedente generazione, prodotta dal 2014, ha fatto registrare, in termini di vendite globali, più di 2,5 milioni di esemplari consegnati nel mondo – accompagnerà la lineup di gamma “medium” verso i trent’anni dalla sua presentazione, avvenuta nel 1993 con la serie W202 (rimasta in listino fino al 2000) in sostituzione della altrettanto storica 190-W201.

Esterni: ecco dove è riconoscibile

Mercedes Classe C All-Terrain è allestita sulla versione Avantgarde: sono quindi presenti il listello sulla linea di cintura, la cornice dei finestrini laterali e le barre longitudinali in alluminio lucidato, mentre le mascherine sui montanti centrali e i listelli sui finestrini laterali posteriori sono in nero lucido. Come accennato in apertura, la novità di segmento Crossover si segnala per un’immagine che punta tutto su stile e versatilità. L’altezza minima da terra misura ben 40 mm in più rispetto a quella della corrispondente configurazione Station Wagon, la calandra è stata ripresa dalla produzione SUV di Stoccarda, i nuovi paraurti presentano fascioni e modanature di protezione inferiori, i codolini passaruota sono in resina volutamente grezza. Con questi elementi, si è avuto leggero aumento delle dimensioni.

Lunghezza: 4,75 m;

Larghezza: 1,84 m (21 mm in più);

Altezza: 1,494 m.

I gruppi ruota si compongono di un set di cerchi da 7.5×17” con pneumatici da 225/55 R 17; a richiesta, segnala Mercedes, sono disponibili cerchi da 8×18” (con pneumatici da 245/45 R 18) oppure da 8×19” H2 con profondità di compressione di 41 mm, che montano gomme da 245/40 R 19.

Abitacolo e digitalizzazione

Anche all’interno, gli accessori e le rifiniture sono quelli dell’allestimento Avantgarde: sedili ad elevato contenimento laterale, volante sportivo multifunzione rivestito in pelle nera, illuminazione “ambient”, modanatura in tinta cromata ad effetto argentato ed un accento diamantato ad effetto opaco che arricchiscono la consolle centrale, la plancia ed il quadro strumenti, tre varianti cromatiche di rivestimento disponibili (Nero; Beige “latte macchiato” e nero; Marrone “Terra di Siena” e nero). Il modulo infotainment è “ovviamente” l’MBUX di nuova generazione, con strumentazione a display Lcd e schermo centrale – disponibile in due versioni: da 10.25” oppure da 12.3” – qui arricchito con funzionalità “Offroad” che dispongono di contenuti specifici, come ad esempio la visualizzazione della pendenza, dell’inclinazione e dell’angolo di sterzata, le coordinate geografiche ed una bussola. Contestualmente all’arrivo sul mercato della quinta serie, l’infotainment di Mercedes Classe C si avvale degli aggiornamenti “over-the-air” (OTA).

Vano bagagli

La versatilità d’uso, determinata dai valori di abitabilità e di capienza del bagagliaio, rimane la stessa (dunque notevole) della nuova generazione di Classe C: il bagagliaio dispone di 490 litri di capacità di carico utile nel normale assetto di marcia, e fino a 1.510 litri con lo schienale posteriore (frazionabile nello schema 40:20:40) completamente abbattuto. Il portellone “Easy-Pack” è apribile e richiudibile mediante il pulsante dedicato presente sulla chiave di accensione, con l’interruttore nella porta lato guida o con la maniglia di sbloccaggio sul portellone stesso.

Meccatronica

Motorizzazioni mild-hybrid

Sotto al cofano, Mercedes Classe C All-Terrain verrà proposta nelle due versioni turbodiesel e benzina, con quest’ultima riferita al nuovo “M254” a quattro cilindri provvisto di sistema ISG (alternatore-starter integrato) di seconda generazione, che può anche incrementare elettricamente, fino a 15 kW, la potenza del motore a combustione oltre a fornire le funzioni supplementari di recupero dell’energia cinetica nelle fasi di decelerazione e di frenata e la modalità di marcia “Sailing” a motore spento. Anche la variante a gasolio, anticipa Mercedes, dispone del sistema mild-hybrid: nel dettaglio, il quattro cilindri OM454M è dotato di alternatore-starter integrato di seconda generazione e rete di bordo parziale a 48V, con recupero dell’energia, funzione “Sailing” e impiego di un compressore elettrico per il fluido dell’impianto di climatizzazione.

Trasmissione e modalità dedicate

La trazione si affida al sistema 4Matic esclusivo di Mercedes, con quattro programmi di guida (Eco, Comfort, Sport, Individual) più due modalità specifiche per la marcia in fuoristrada (Off Road ed Off Road+), dedicate rispettivamente all’ottimizzazione della trazione sulle “strade bianche” o in genere a ridotta aderenza, e la seconda studiata per migliorare l’aderenza del veicolo nelle condizioni più impegnative. La risposta di motore, trasmissione, sterzo e controllo della stabilità e della trazione integrale 4Matic viene controllata dal sistema Dynamic Select.

“Tira” fino a 1.800 kg

Elevata la capacità di traino: ben 1.800 kg; fra gli accessori a richiesta dedicati, il gancio elettrico a scomparsa ed il sistema di stabilizzazione del rimorchio che si attiva in automatico a velocità superiori a 65 km/h.