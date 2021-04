Mercedes Classe C berlina e Station Wagon 2021: prezzi e allestimenti

La quinta generazione della “segmento D-premium” di Stoccarda esordisce in fase di ordinazione, con un ampio ventaglio di novità hi-tech, propulsori elettrificati e infotainment aggiornato: l’arrivo nelle concessionarie è previsto per l’estate.

In perfetto ordine con il proprio piano di graduale aggiornamento delle proposte in listino, Mercedes porta al debutto in Italia la quinta generazione di Classe C, modello-icona per il marchio della Stella a Tre punte, che con la nuova versione, pronta ad esordire su strada, accompagna Mercedes Classe C verso i trent’anni dalla sua presentazione, avvenuta nel 1993 con la serie W202 (rimasta in listino fino al 2000) in sostituzione della altrettanto storica 190-W201. La nuova generazione raccoglie un importante testimone: la quarta serie, in produzione dal 2014, ha in termini di vendite fatto registrare, globalmente, più di 2,5 milioni di esemplari venduti.

Gamma ed importi “chiavi in mano”

Mercedes Classe C 2021 (sigla di modello W205 per la berlina, S206 per la Station Wagon) viene declinata in sei configurazioni di gamma, che abbinano tre livelli di equipaggiamento (standard, Tech Pack, Luxury Pack) ed altrettante declinazioni di stile (base, Avantgarde, Amg Line):

Business;

Sport;

Premium;

Sport Plus;

Premium Plus;

Premium Pro.

Ecco il dettaglio dei prezzi di vendita “chiavi in mano” (IVA e messa su strada comprese).

Mercedes Classe C W205 berlina 2021

Ibrido diesel

C300de Auto EQ Power 194+122 CV: 53.266 euro;

Turbodiesel

C180d Auto 122 CV: 38.453 euro;

C200d 124 CV: 40.516 euro;

C200d Auto 127 CV: 43.078 euro;

C220d Auto 128 CV: 44.635 euro;

C220d Auto 4Matic 136 CV: 47.075 euro;

C300d Auto: 50.510 euro;

C300d Auto 4Matic: 52.950 euro.

Ibrido benzina

C200 Auto EQ Boost 184 CV+13 CV+14 CV: 44.269 euro;

C300e Auto EQ Power 211 CV+122 CV: 52.044 euro;

C300e Auto 4Matic EQ Power 211 CV+122 CV: 54.484 euro.

Benzina

Mercedes-Amg C43 Amg 4Matic 390 CV: 80.628 euro;

Mercedes-Amg C63 Amg 476 CV: 100.187 euro;

Mercedes-Amg C63 S Amg 510 CV: 108.299 euro.

Mercedes Classe C Station Wagon S206 2021

Ibrido diesel

C220d Mild hybrid 200 CV+20 CV: 52.710 euro;

C300d Mild hybrid 265 CV+20 CV: 57.437 euro.

Ibrido benzina

C200 Mild hybrid 170 CV+20 CV: 52.466 euro.

L’arrivo della quinta generazione di Mercedes Classe C nelle concessionarie italiane è previsto per l’estate 2021.

Corpo vettura e abitacolo: le novità

L’impostazione estetica di Classe C quinta generazione conferma la “tradizione” di Stoccarda secondo cui i modelli di fascia media “ereditano” le soluzioni di stile che caratterizzano la gamma di segmento superiore (nella fattispecie: Mercedes Classe S). Dalla recentemente rinnovata “ammiraglia” (e, a sua volta, dal più recente messaggio stilistico della Stella a Tre Punte), Mercedes Classe C 2021 porta in dote il disegno dei nuovi gruppi ottici a Led High Performance (a richiesta ottenibili con tecnologia Digital Light) e lo sviluppo del volume posteriore. La versione Station Wagon mette in evidenza diverse affinità estetiche con Classe E. Lo stesso vale per gli interni, che denotano una notevole somiglianza con quelli di Classe S: strumentazione digitale con schermo da 10.25” a 12.3” (a seconda delle versioni) con diverse possibilità di configurazione, e display centrale in formato verticale da 9.5” a 11.9” che porta in dote la più recente evoluzione tecnologica del modulo infotainment MBUX-Mercedes Benz User Experience, provvisto di assistente digitale e gestione a realtà aumentata, aggiornamenti Over-the-air e (novità) servizio “Online Music” in streaming. Fra gli accessori a richiesta, immancabile l’Head-up Display.

Principali dotazioni

Business

Gruppi ottici Led High Performance;

Cerchi in lega da 17”;

Rivestimenti interni in tessuto;

Infotainment MBUX di ultima generazione con display strumentazione da 12.3” e schermo infotainment da 11.9”.

Sport

Styling Avantgarde per corpo vettura e abitacolo;

Sedili rivestiti in “Artico” e tessuto.

Premium

Styling Amg Line per corpo vettura e abitacolo;

Finestratura posteriore oscurata;

Sedili rivestiti in “Artico” e tessuto “Dinamica”.

Sport Plus

Gruppi ottici a tecnologia Digital Light;

Tech Pack con illuminazione “ambient” Premium, Keyless Go, sedili anteriori riscaldabili e provvisti di funzione Memory, pacchetto Parcheggio a 360 gradi, navigatore e realtà aumentata, Blind Spot Assist.

Premium Plus

Styling Amg Line per corpo vettura e abitacolo;

Tech Pack.

Premium Pro

Styling Luxury Pack per corpo vettura e abitacolo;

Tech Pack;

Impianto audio Burmester 3D Sound;

Funzione Online Music;

Head-up Display;

Tetto “Panorama”;

Climatizzatore automatico tri-zona.

Misure esterne e bagagliaio

Mercedes Classe C berlina 2021

Lunghezza: 4,68 m (4,79 m con il gancio traino);

Passo: 2.840 mm;

Larghezza: 1,82 m (2,03 m con gli specchi retrovisori in posizione di apertura);

Carreggiata anteriore: 1.601 mm;

Carreggiata posteriore: 1.613 mm;

Sbalzo anteriore: 790 mm;

Sbalzo posteriore: 1.056 mm (1.158 mm con il gancio traino);

Lunghezza volume anteriore (dallo scudo alla base del parabrezza): 1.445 mm;

Altezza: 1,45 m;

Altezza con il cofano motore aperto in posizione intermedia: 1,87 m;

Altezza con il cofano motore alla massima posizione di apertura: 2,21 m;

Altezza posteriore a baule aperto: 1,76 m;

Angolo di entrata: 13°6;

Angolo di uscita: 14°2 (12°2 con il gancio traino);

Capacità utile del vano bagagli: 455 litri.

Mercedes Classe C Station Wagon 2021

Lunghezza: 4,75 m (4,87 m con il gancio traino);

Passo: 2.865 mm;

Larghezza: 1,82 m (2,03 m con gli specchi retrovisori in posizione di apertura);

Carreggiata anteriore: 1.601 mm;

Carreggiata posteriore: 1.613 mm;

Sbalzo anteriore: 800 mm;

Sbalzo posteriore: 1.086 mm (1.203 mm con il gancio traino);

Lunghezza volume anteriore (dallo scudo alla base del parabrezza): 1.480 mm;

Altezza: 1,45 m;

Altezza con il cofano motore aperto in posizione intermedia: 1,84 m;

Altezza con il cofano motore alla massima posizione di apertura: 2,19 m;

Altezza posteriore a portellone aperto: 1,93 m;

Angolo di entrata: 13°7;

Angolo di uscita: 14°6 (11°7 con il gancio traino);

Capacità utile del vano bagagli: fino a 1.510 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti.

Le motorizzazioni

Sotto al cofano, Mercedes Classe C 2021 adotta una gamma di sistemi di propulsione mild-hybrid (EQ Boost, con unità supplementare ISG-Integrated Starter Generator a 48V per il recupero dell’energia cinetica ed il suo immagazzinamento nella batteria agli ioni di litio) e plug-in (EQ Power).

Scheda tecnica

Classe C berlina

Mercedes C180d Auto

Architettura motore: 4 cilindri in linea;

Cilindrata totale: 1.597 cc;

Potenza massima: 122 CV fra 3.200 e 4.600 giri/min;

Coppia massima: 300 Nm fra 1.400 e 2.800 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Temp.

Valori prestazionali

Velocità massima: 207 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 5,6-4,8 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 150-127 g/km.

Mercedes C200d

Architettura motore: 4 cilindri in linea;

Cilindrata totale: 1.597 cc;

Potenza massima: 160 CV a 3.800 giri/min;

Coppia massima: 360 Nm fra 1.600 e 2.600 giri/min;

Trasmissione: cambio manuale;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Temp.

Valori prestazionali

Velocità massima: 226 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 5,5-4,7 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 144-124 g/km.

Mercedes C200d Auto

Architettura motore: 4 cilindri in linea;

Cilindrata totale: 1.598 cc;

Potenza massima: 160 CV a 3.800 giri/min;

Coppia massima: 360 Nm fra 1.600 e 2.600 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Temp.

Valori prestazionali

Velocità massima: 239 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 5,7-4,8 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 150-127 g/km.

Mercedes C220d Auto

Architettura motore: 4 cilindri in linea;

Cilindrata totale: 1.950 cc;

Potenza massima: 194 CV a 3.800 giri/min;

Coppia massima: 400 Nm fra 1.600 e 2.800 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Temp.

Valori prestazionali

Velocità massima: 240 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 5,7-4,9 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 151-128 g/km.

Mercedes C220d Auto 4Matic

Architettura motore: 4 cilindri in linea;

Cilindrata totale: 1.950 cc;

Potenza massima: 194 CV a 3.800 giri/min;

Coppia massima: 400 Nm fra 1.600 e 2.800 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico, trazione integrale 4Matic;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Temp.

Valori prestazionali

Velocità massima: 233 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 6,1-5,2 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 160-136 g/km.

Mercedes C300d Auto

Architettura motore: 4 cilindri in linea;

Cilindrata totale: 1.950 cc;

Potenza massima: 245 CV a 3.800 giri/min;

Coppia massima: 500 Nm fra 1.600 e 2.400 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Temp.

Valori prestazionali

Velocità massima: 250 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 6,3-5,4 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 164-141 g/km.

Mercedes C300d Auto 4Matic

Architettura motore: 4 cilindri in linea;

Cilindrata totale: 1.950 cc;

Potenza massima: 245 CV a 3.800 giri/min;

Coppia massima: 500 Nm fra 1.600 e 2.400 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico, trazione integrale 4Matic;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Temp.

Valori prestazionali

Velocità massima: 250 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 6,5-5,6 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 170-147 g/km.

Mercedes C300de Auto EQ Power

Architettura motore: 4 cilindri in linea, alimentazione ibrida plug-in;

Cilindrata totale: 1.950 cc;

Potenza massima: 194 CV a 3.800 giri/min;

Coppia massima: 400 Nm fra 1.600 e 2.800 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Temp-Evap-Isc.

Valori prestazionali

Velocità massima: 250 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 1,6-1,1 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 40-30 g/km.

Mercedes C200 Auto EQ Boost

Architettura motore: 4 cilindri in linea, alimentazione mild-hybrid;

Cilindrata totale: 1.497 cc;

Potenza massima: 184 CV+13 CV fra 5.800 e 6.100 giri/min;

Coppia massima: 280 Nm fra 3.000 e 4.000 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Temp-Evap-Isc.

Valori prestazionali

Velocità massima: 239 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 7,9-6,4 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 179-146 g/km.

Mercedes C300e Auto EQ Power

Architettura motore: 4 cilindri in linea, alimentazione ibrida plug-in;

Cilindrata totale: 1.991 cc;

Potenza massima: 211 CV a 5.500 giri/min;

Coppia massima: 350 Nm fra 1.200 e 4.000 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Temp-Evap-Isc.

Valori prestazionali

Velocità massima: 250 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 2,0-1,5 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 45-33 g/km.

Mercedes C300e Auto 4Matic EQ Power

Architettura motore: 4 cilindri in linea, alimentazione ibrida plug-in;

Cilindrata totale: 1.991 cc;

Potenza massima: 211 CV a 5.500 giri/min;

Coppia massima: 350 Nm fra 1.200 e 4.000 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Temp-Evap-Isc.

Valori prestazionali

Velocità massima: 250 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 2,2-1,6 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 50-36 g/km.

Mercedes-Amg C43 Amg 4Matic

Architettura motore: 6 cilindri a V;

Cilindrata totale: 2.996 cc;

Potenza massima: 390 CV a 6.100 giri/min;

Coppia massima: 520 Nm fra 2.500 e 5.000 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Temp.

Valori prestazionali

Velocità massima: 250 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 10,3-9,7 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 234-220 g/km.

Mercedes-Amg C63 Amg

Architettura motore: 8 cilindri a V;

Cilindrata totale: 3.982 cc;

Potenza massima: 476 CV fra 5.500 e 6.250 giri/min;

Coppia massima: 650 Nm fra 1.750 e 4.500 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Temp.

Valori prestazionali

Velocità massima: 250 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 10,9-10,6 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 249-241 g/km.

Mercedes-Amg C63 S Amg

Architettura motore: 8 cilindri a V;

Cilindrata totale: 3.982 cc;

Potenza massima: 510 CV fra 5.500 e 6.250 giri/min;

Coppia massima: 700 Nm fra 2.000 e 4.500 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Temp.

Valori prestazionali

Velocità massima: 290 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 10,9-10,7 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 249-242 g/km.

Classe C Station Wagon

Mercedes C220d Mild hybrid

Architettura motore: 4 cilindri in linea;

Cilindrata totale: 1.992 cc;

Potenza massima: 200 CV fra 2.000 e 4.200 giri/min;

Coppia massima: 440 Nm fra 1.800 e 2.800 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Isc-Fcm.

Valori prestazionali

Velocità massima: 242 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 5,8-5,1 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 151-134 g/km.

Mercedes 300d Mild hybrid

Architettura motore: 4 cilindri in linea;

Cilindrata totale: 1.992 cc;

Potenza massima: 265 CV a 4.200 giri/min;

Coppia massima: 550 Nm fra 1.800 e 2.200 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Isc-Fcm.

Valori prestazionali

Velocità massima: 250 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 5,8-5,1 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 152-135 g/km.

Mercedes 200 Mild hybrid

Architettura motore: 4 cilindri in linea;

Cilindrata totale: 1.496 cc;

Potenza massima: 170 CV fra 5.500 e 6.100 giri/min;

Coppia massima: 250 Nm fra 1.800 e 4.000 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico;

Classe di inquinamento: Euro 6d-Isc-Fcm.

Valori prestazionali

Velocità massima: 231 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 7,4-6,5 litri per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 168-149 g/km.