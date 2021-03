Toyota Yaris Cross Adventure e Premiere: novità e allestimenti dedicati

Due nuove configurazioni, una dall’immagine più sportiva e dinamica e l’altra improntata a caratteristiche di fascia superiore, accompagnano il prossimo esordio del compact-SUV ibrido sul mercato.

Anche se esordirà su strada nei prossimi mesi, la lineup Toyota Yaris Cross si prepara al debutto in Italia già arricchita di ulteriori versioni rispetto all’allestimento Lounge che sottolineava il compact-Sport Utility giapponese al momento della sua presentazione. Si tratta delle declinazioni Yaris Cross Adventure – che strizza l’occhio su dinamismo e sportività -, e Yaris Cross Premiere Edition, che a sua volta viene indicata dai vertici Toyota (leader di vendite globale 2020) come versione di alta gamma della nuova famiglia Yaris Cross.

Verso il via alle ordinazioni

Il debutto commerciale di Toyota Yaris Cross è imminente: l’avvio delle prevendite è confermato per la primavera 2021. A brevissimo termine verranno dunque resi noti i dettagli relativi ai prezzi di vendita ed alla composizione di gamma relativamente al “capitolato” delle dotazioni di Yaris Cross, la cui impostazione-base “eredita” dalla nuova generazione di Yaris (di recente eletta “Auto dell’Anno 2021”) il pianale TNGA-Toyota New Global Architecture in versione GA-B e l’alimentazione full-hybrid, caratterizzata dall’impiego dell’unità motrice 1.5 a ciclo Atkinson da 116 CV. La tecnologia di propulsione, evidenzia Toyota, sarà in grado di offrire emissioni di CO2 nell’ordine di circa 100 g/km (versioni a trazione anteriore) e inferiori a 110 g/km (modelli a trazione integrale “intelligente” AWD-i). Questo indica che anche Yaris Cross rientrerà nella “terza fascia” (cioè quella avente emissioni di CO2 comprese fra 61 e 135 g/km) di vetture che hanno accesso agli Ecoincentivi ministeriali rifinanziati con la legge di Bilancio 2021.

Yaris Cross Adventure: ecco le dotazioni

L’analisi delle prime immagini di Yaris Cross Adventure messe a disposizione di Toyota consente di notare un’allure differente, sotto molti aspetti, rispetto alla configurazione Lounge che aveva accompagnato la presentazione ufficiale del nuovo B-SUV. L’impostazione esteriore è più “vistosa”, e sviluppata nell’ottica di ampliare le già notevoli possibilità di utilizzo del veicolo in ambito urbano ed extraurbano. Fra le caratteristiche specifiche di allestimento, si segnalano esclusive modanature a contrasto con la tinta carrozzeria collocate nella zona inferiore del frontale ed in corrispondenza del paraurti posteriore, un set di barre portatutto longitudinali rifinite in tinta argento ed i cerchi in lega da 18” a finizione in grigio scuro. All’interno, l’abitacolo di Toyota Yaris Cross Adventure presenta finiture in nero lucido per le modanature, il rivestimento del padiglione, la plancia in materiale “soft-touch” ed i pannelli porta (plancia e rivestimenti interni delle porte sono a loro volta impreziositi da un accento decorativo in tinta Gold). I sedili semi-anatomici, rivestiti in pelle e tessuto, prevedono una trama sportiva ad hoc. Volante e cuffia della leva del cambio sono anch’essi rivestiti in pelle.

Yaris Cross Premiere: nuova versione premium

Programmata per restare in vendita in un arco di tempo di dodici mesi, la nuova declinazione Premiere Edition costituisce, rivela Toyota, la “Massima espressione della gamma Yaris Cross”. Fra gli accessori dedicati, spiccano la finitura specifica per i cerchi in lega da 18” e gli esclusivi rivestimenti dei sedili in pelle, ma anche la tinta carrozzeria in Brass Gold bicolore (fornita di serie) ed alcuni accessori di fascia superiore, come ad esempio l’Head-up Display ed il portellone ad azionamento elettrico e provvisto di comando di apertura senza mani (sistema “kick sensor”).

Yaris Cross: principali equipaggiamenti

Fra le dotazioni del nuovo small-SUV giapponese, ricordiamo in sintesi, ci sono, in funzione degli allestimenti:

I gruppi ottici anteriori Full Led (con luci di svolta sequenziali per la fanaleria posteriore), robuste modanature laterali, solidi codolini passaruota, inserti inferiori esterni con “badge” Yaris Cross in Silver o Gold a seconda della tinta carrozzeria;

(con luci di svolta sequenziali per la fanaleria posteriore), robuste modanature laterali, solidi codolini passaruota, inserti inferiori esterni con “badge” Yaris Cross in Silver o Gold a seconda della tinta carrozzeria; Il sistema di trazione integrale AWD-i che passa in automatico dalla trazione anteriore alla trazione integrale a seconda delle condizioni stradali, offrendo ai clienti un maggiore livello di sicurezza, ed è altresì provvisto di un selettore per le modalità Trail e Snow, per migliorare la stabilità del veicolo in condizioni stradali difficili;

che passa in automatico dalla trazione anteriore alla trazione integrale a seconda delle condizioni stradali, offrendo ai clienti un maggiore livello di sicurezza, ed è altresì provvisto di un selettore per le modalità Trail e Snow, per migliorare la stabilità del veicolo in condizioni stradali difficili; Il modulo infotainment che sfrutta le funzionalità del nuovo sistema “ Toyota Smart Connect ” con display multimediale da 9” HD per il controllo della navigazione e dispone di aggiornamenti delle mappe basati sul cloud , visualizzazione delle informazioni sul traffico in tempo reale, aggiornamenti stradali e ricerche di punti di interesse, ed invio – tramite la App MyT – di piani di viaggio dallo smartphone al sistema di bordo, oltre al controllo della pre-climatizzazione e dei comandi di apertura e chiusura delle porte a distanza;

che sfrutta le funzionalità del nuovo sistema “ ” con display multimediale da 9” HD per il controllo della navigazione e dispone di aggiornamenti delle mappe basati sul , visualizzazione delle informazioni sul traffico in tempo reale, aggiornamenti stradali e ricerche di punti di interesse, ed invio – tramite la – di piani di viaggio dallo smartphone al sistema di bordo, oltre al controllo della pre-climatizzazione e dei comandi di apertura e chiusura delle porte a distanza; Riguardo ai sistemi di assistenza attiva alla guida , c’è il “Toyota Teammate Park”, avanzata funzione di parcheggio semi-autonoma che si avvale delle telecamere panoramiche a 360 gradi per condurre il veicolo in modo sicuro fino alla posizione finale senza ulteriori azioni dirette su sterzo, acceleratore e freno da parte del conducente: il nuovo dispositivo di assistenza attiva alle manovre di parcheggio viene fornito di serie con i sistemi ADAS Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert con frenata automatica e Intelligent Clearance Sonar quest’ultimo con frenata autonoma d’emergenza);

, c’è il “Toyota Teammate Park”, avanzata funzione di parcheggio semi-autonoma che si avvale delle telecamere panoramiche a 360 gradi per condurre il veicolo in modo sicuro fino alla posizione finale senza ulteriori azioni dirette su sterzo, acceleratore e freno da parte del conducente: il nuovo dispositivo di assistenza attiva alle manovre di parcheggio viene fornito di serie con i sistemi ADAS Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert con frenata automatica e Intelligent Clearance Sonar quest’ultimo con frenata autonoma d’emergenza); In materia di versatilità, si sottolinea la presenza – oltre ai sedili posteriori frazionabili nello schema 40:20:40 – del ripiano di carico regolabile in altezza oppure suddivisibile in due parti per offrire uno stoccaggio sicuro sotto il pianale o un maggiore spazio per i bagagli.

