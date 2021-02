Renault Captur 2021 RS Line: equipaggiamenti e motorizzazioni

Il compact-crossover della Marque à Losanges indossa una inedita “mise” sportiva ed eco friendly: tutti i dettagli sull’imminente esordio in Francia.

Renault aggiorna la gamma Captur: in chiave “Model Year 2021”, il crossover di fascia media della “Marque à Losanges”, in produzione dal 2013 e che nel 2019 ha evoluto nella seconda generazione, viene proposto nella inedita configurazione di allestimento RS Line, che si affianca così alle confermate versioni Zen, Intens, Initiale Paris e Business.

Ora “veste” sportivo.

Con l’imminente arrivo della versione RS Line, il crossover a trazione anteriore di Renault assume un’allure ancora più dinamica, grazie ad un “capitolato” di accessori dedicati che ne caratterizzano corpo vettura e abitacolo. Le novità riguardano, nella fattispecie, il paraurti anteriore che viene arricchito con un sottile spoiler, la griglia “a nido d’ape” per la calandra, un nuovo diffusore posteriore in grigio, due terminali di scarico, la finestratura posteriore oscurata ed un set di cerchi in lega “Le Castellet” da 18”. L’identificazione di modello guadagna il monogramma “RS” collocato esternamente e replicato, all’interno, sui dettagli di rivestimento e sul volante sportivo rivestito in pelle traforata e con cuciture in rosso o grigio a contrasto. Gli accessori ad hoc comprendono, inoltre: i battitacco in alluminio, una modanatura in rosso che attraversa le bocchette di aerazione ed il quadro strumenti, a sua volta caratterizzato da una finitura “carbon look”.

I principali equipaggiamenti.

Renault Captur 2021 RS Line viene equipaggiata, fra gli altri, con strumentazione digitale a display da 10”, sistema di ausilio alle manovre di parcheggio con sensori anteriori e posteriori e telecamera posteriore, sistema di ricarica wireless per i device portatili e specchio retrovisore centrale a sistema elettroromico anti-abbagliamento. Nuovi, nella configurazione Initiale Paris, sono anche la telecamera con visione a 360 gradi, l’antenna “a pinna di squalo” verniciata in nero per le combinazioni per i toni cromatici del tetto corrispondenti, nuove modanature esterne in Grigio Erbé e levette cromate al volante.

Benzina e ibrida plug-in.

L’accostamento fra immagine sportiva e filosofia di approccio “green” alla mobilità si concretizza, nel caso di Renault Captur RS Line, nel ricorso ai sistemi di alimentazione eco friendly sempre più “centrali” nella vision tecnologica della “Marque à Losanges”. Sotto il cofano, la scelta spazia dall’adozione del 1.4 turbo benzina da 140 CV con cambio manuale oppure automatico, all’interessante E-Tech ibrido ricaricabile da 160 CV (ricordiamo che la gamma Captur 2021 conferma, in funzione dell’allestimento, le motorizzazioni benzina TCe 90 CV e 140 CV, GPL 100 CV e, appunto, E-Tech 160 CV). Più avanti, la gamma Captur si arricchirà ulteriormente con il debutto della motorizzazione E-Tech Full Hybrid.

Ecco quanto costa in Francia.

Nel dettaglio, la nuova configurazione Renault Captur RS Line viene proposta in vendita a partire da 28.400 euro (prezzi riferiti al mercato francese). Di seguito gli importi di vendita indicati da Renault per la lineup Captur 2021, tutti al momento relativi al mercato nazionale: i prezzi per l’Italia saranno resi noti più avanti.

Renault Captur 2021 Zen.

TCe 90: 21.750 euro

TCe 100 GPL: 21.750 euro

TCe 140 Fap: 23.600 euro

TCe 140 EDC Fap: 25.550 euro.

Renault Captur 2021 Intens.

TCe 90: 24.350 euro

TCe 100 GPL: 24.350 euro

TCe 140 Fap: 26.200 euro

TCe 140 EDC Fap: 28.150 euro

E-Tech Plug-In 160: 34.850 euro.

Renault Captur 2021 RS Line.

TCe 140 Fap: 28.400 euro

TCe 140 EDC Fap: 30.350 euro

E-Tech Plug-in 160: 37.050 euro.

Renault Captur 2021 Initiale Paris.

TCe 140 EDC Fap: 31.850 euro

E-Tech Plug-in 160: 38.550 euro.

Renault Captur 2021 Business.

TCe 90: 22.350 euro

TCe 100 GPL: 22.350 euro

TCe 140 FAP: 24.200 euro

TCe 140 EDC Fap: 26.150 euro.

