Renault Trafic Passenger e SpaceClass 9 posti 2021: motori e novità

Per i 40 anni dal debutto, il fortunatissimo medium-Van di Renault propone nuovi allestimenti di alta gamma dedicati al trasporto persone.

Oltre due milioni di esemplari in una carriera che si avvia verso i quarant’anni dal debutto della prima generazione (1981), a sua volta “erede” del glorioso Estafette che aveva esordito nel 1959 e per un ventennio abbondante costituì il furgone di fascia media per la “Marque à Losanges”. Tre serie, l’ultima delle quali ha fatto il proprio ingresso commerciale nel 2014 e, nel 2019, è stata sottoposta, insieme a Renault Master, ad un articolato programma di upgrade nei contenuti, nell’estetica e nelle unità motrici.

Sul mercato nel primo trimestre 2021

A poco più di un anno dal lancio della declinazione 2020, Renault Trafic viene ulteriormente arricchito con l’annuncio delle versioni “Model Year 2021” di Passenger e SpaceClass, ovvero le configurazioni che rinnovano altrettanti allestimenti proposti da Renault in un recente passato (era la primavera del 2017) e dedicati a due tipologie di impiego ben definite:

un utilizzo professionale per trasporto persone , come servizi di noleggio con conducente, taxi e aziende alberghiere (Renault Trafic Passenger)

, come servizi di noleggio con conducente, taxi e aziende alberghiere (Renault Trafic Passenger) una clientela che richiede ulteriori atout in fatto di versatilità, comfort e spazio a bordo, come gli specialisti del trasporto Vip e del settore turistico (Renault Trafic SpaceClass).

Già annunciata la timeline di debutto commerciale: Renault Trafic Passenger e SpaceClass esordiranno a marzo 2021: più avanti verranno svelati i dettagli relativi ai prezzi di vendita.

Corpo vettura

“Base di partenza” dei nuovi allestimenti Passenger e SpaceClass è la più recente configurazione di Renault Trafic, che si articola come segue.

100 versioni

Quattro configurazioni

Due misure di lunghezza (5 m e 5,3 m)

Due varianti di altezza (1,97 m e 2,47 m)

Volume di carico utile compreso fra 1,8 metri cubi, 5,2 metri cubi e 8,6 metri cubi.

Le novità estetiche

All’esterno, Renault Trafic Passenger e SpaceClass 2021 mettono in evidenza un inedito sviluppo orizzontale del cofano anteriore e lo sviluppo in verticale della griglia, paraurti di nuovo disegno e gruppi ottici Full Led, con un nuovo motivo cromato, che riprendono la firma luminosa C-Shape caratteristica della più recente identità Renault.

Di seguito gli altri dettagli specifici.

Specchi retrovisori ripiegabili a comando elettrico

Nuovi cerchi da 17” (a finitura diamantata su Trafic SpaceClass 2021)

Nuovi dischi copriruota.

Le tinte carrozzeria disponibili sono sette, fra le quali si segnala l’inedito Rosso Carminio.

Abitacolo e capacità di carico

All’interno, caratterizzato da una elevata modularità che consente di ospitare fino a nove passeggeri, Renault Trafic Passenger e SpaceClass 2021 mettono in evidenza una nuova plancia, amplificata da una fascia orizzontale che si allunga fino ai pannelli porta a donare ai passeggeri l’impressione di ancora più spazio. Le possibilità di personalizzazione proposte ai clienti vengono incrementate attraverso nuove combinazioni cromatiche e nuove rifiniture. A sua volta, Trafic SpaceClass utilizza, quale elemento distintivo, una finitura in Grigio Meteora per la plancia.

Ecco le altre novità.

Nuovi vani portaoggetti per un volume di stoccaggio fino a 86 litri

Nuovo cassetto EasyLife che offre più di sei litri di spazio

Nuovo pomello del cambio con accenti cromati

Cornici dei comandi climatizzazione cromate.

La capienza di carico mantiene fino a 1,8 metri cubi di volume.

Infotainment e sistemi ADAS

Riguardo alla connettività, argomento che nel settore dei veicoli commerciali e per il trasporto professionale di persone assume la massima importanza, Renault Trafic Passenger e SpaceClass 2021 vengono provvisti del modulo multimediale “new gen” Easy Link con navigatore, display da 8”, compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto e, a richiesta, disponibile con caricabatterie a induzione per i device portatili in modo da avere le App di controllo sempre a portata di mano.

Il “capitolo” di sistemi di ausilio attivo alla guida propone anch’esso la più recente generazione dei dispositivi di sicurezza attiva ed Advanced Driver Assistance Systems. Ne fanno parte, fra gli altri:

un nuovo airbag frontale per entrambi i passeggeri

Adaptive Cruise Control

Frenata di emergenza attiva con funzione extraurbana

Avviso di superamento della linea di carreggiata

Blind-spot Warning.

Motorizzazioni

Sotto il cofano, i nuovi allestimenti Passenger e SpaceClass di Renault Trafic portano in dote tre unità motrici turbodiesel Euro 6d-Full.

Nuovo dCi 150 , con 5 CV in più ed abbinato al cambio manuale oppure alla trasmissione automatica EDC doppia frizione a sei rapporti

, con 5 CV in più ed abbinato al cambio manuale oppure alla trasmissione automatica EDC doppia frizione a sei rapporti Nuovo dCi 110 con cambio manuale

con cambio manuale Versione dCi 170 (2.0 Energy) che aveva debuttato a bordo dell’edizione rinnovata di Trafic svelata nel 2019.

Renault Trafic Passenger e SpaceClass 2021: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +12