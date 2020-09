Hyundai i20: la rinnovata citycar coreana è pronta al debutto

La Casa di Seul reinterpreta il concetto di citycar con un inedito modello in grado di offrire personalità, ampio spazio e sofisticate tecnologie.

Hyundai prosegue spedita sulla strada che porta al rinnovamento dei suoi modelli compatti, svelando le caratteristiche della nuova generazione della i20, citycar di segmento B che punta ad offrire la massima versatilità, grazie ad un mix di caratteristiche che la rendono ideale sia per un utilizzo cittadino che per viaggi più lunghi ed impegnativi. Il colosso coreano ha realizzato una vettura in grado di soddisfare una clientela trasversale, grazie anche ad un livello tecnologico capace di offrire la massima connettività.

Design

La nuova Hyundai i20 si presenta come una vettura cinque porte poco più lunga di quattro metri, caratterizzata da un design elegante, ma che nello stesso tempo non rinuncia a particolari sportivi e distintivi, come l’ampia calandra anteriore. I designer Hyundai hanno definito questo nuovo linguaggio stilistico, inaugurato dalla Sonata e in grado di soddisfare i non facili gusti della clientela europea, con la frase evocativa “Sensuous Sportiness” (sportività sensuale). La già citata calandra anteriore di nuovo disegno è chiamata a separare i gruppi ottici a LED di inedita concezione; inoltre il frontale risulta impreziosito da prese d’aria più ampie che regalano alla vettura grinta e personalità. La i20 può vantare nuovi cerchi da 17 pollici, mentre il disegno dei montanti posteriori regala una linea più sinuosa e filante.

Tinte carrozzeria

Passion Red

Aqua Sparkling

Cashmere Brown

Sleek Silver

Stardust, Polar White

Phantom Black

Intense Blue (novità)

Aurora Gray (novità)

Aqua Turquoise (novità)

Finitura Phantom Black per il tetto (novità)

Dimensioni

Analizzando nello specifico le dimensioni della vettura, scopriamo che la nuova i20 è cresciuta in lunghezza di 5 mm, in larghezza di ben 30 mm e in altezza di 24 mm. L’aumento di dimensioni ha permesso di incrementare il passo di 10 mm, a tutto vantaggio dell’abitabilità posteriore, inoltre anche il vano bagagli è cresciuto di ben 25 litri.

Lunghezza: 4,04 metri

Larghezza: 1,690 metri

Altezza: 1,45 metri

Passo: 2,4 metri

Bagagliaio: 351 litri.

Abitacolo

Osservando l’abitacolo si apprezza uno stile sobrio e minimale che non rinuncia ad un tocco hi tech offerto dalla presenza di ben due display. Il primo schermo risulta dedicato alla strumentazione 100% digitale e settabile a seconda dei gusti delle esigenze di guida. Il secondo display – di tipo touch – domina invece la console centrale e permette di controllare le numerose funzioni del sistema di infotainment, comprese quelle dedicate alla connettività per smartphone, compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto.

Non mancano inoltre i servizi online BlueLink che offrono importanti informazioni in tempo reale sul traffico, sui parcheggi e sui prezzi delle stazioni di servizio. Degno di nota è l’impianto audio ad alta fedeltà nato dalla collaborazione Hyundai e Bose. Battezzato “Bose Premium Sound System”, questo sistema sonoro è dotato di ben otto altoparlanti con l’obiettivo di offrire un’esperienza di ascolto ai massimi livelli.

La nuova i20 offre inoltre molto spazio alla personalizzazione, la clientela potrà infatti optare per una vasta scelta di materiali e accostamenti cromatici (finiture Black Mono e Black & Grey monocromatica e bicolore), mentre il sistema di illuminazione personalizzabile “ambient” a Led rende l’ambiente interno ancora più sofisticato.

Motorizzazioni

La Hyundai i20 sposa l’elettrificazione e propone nella sua gamma due motorizzazioni a benzina. L’offerta si apre con il 1.2 litri MPi da 84 CV, gestiti un cambio manuale a cinque rapporti, mentre al top di gamma troviamo il compatto 1.0 T-GDi, offerto negli step di potenza da 100 CV e 120 CV. Quest’ultima motorizzazione può essere abbinata al cambio 7DCT sette rapporti doppia frizione o in alternativa ad un nuovo cambio iMT a sei rapporti dotato di una speciale funzione che permette alla vettura di avanzare per inerzia, in modo da ottimizzare i consumi e le emissioni. La motorizzazione 1.0 T-GDi risulta inoltre dotata di un sistema mild-hybrid a 48V che secondo la Casa permette di ridurre consumi ed emissioni nocive di circa il 3-4%.

Dispositivi di sicurezza

La nuova i20 è una vettura pratica e tecnologica, ma anche molto sicura, perché offre una serie di sofisticati dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) in grado di garantire viaggi sereni e rilassanti.

Il pacchetto Advance Driver Assistance System comprende:

Intelligent Speed Limit Assist (limitatore intelligente di velocità)

Lane Following Assist (mantenimento automatico della corsia)

Blind-spot Collision-avoidance Assist warning (controllo degli angoli ciechi, anche durante le manovre)

Sistema di frenata autonoma d’emergenza

Leading Vehicle Departure Alert

Rear Cross-traffic Collision Assist,

Parking Collision-avoidance Assist – Reverse

Parking Assist

Lane Keep Assist

Driver Attention Warning

High Beam Assist

Sistema eCall di chiamata automatica d’emergenza.

Hyundai i20 N: in arrivo anche la versione sportiva

La gamma della nuova i20 si allargherà nel prossimo futuro grazie all’introduzione di una inedita variante sportiva battezzata i20 N. La nuova “N” sfoggerà un’estetica specifica caratterizzata da vistose appendici aerodinamiche e da cerchi in lega di grande diametro, inoltre anche gli interni avranno un aspetto marcatamente sportivo, a partire dalla strumentazione e fino ad arrivare ai sedili ad alto contenimento. La parte più interessante di questo modello la troveremo però sotto il cofano, dove batterà un potente propulsore turbo benzina da 1.6 litri in grado di sprigionare una potenza di circa 200 CV. Ancora avvolto nel mistero la scelta della trasmissione che secondo indiscrezioni potrebbe essere manuale a sei marce o in alternativa automatica a sette rapporti.

