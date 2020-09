Lexus RX Sport Edition: dotazioni e caratteristiche della nuova serie speciale

Il SUV alto di gamma del marchio premium di Toyota viene proposto anche nell’inedito allestimento che rafforza l’immagine dinamica e raffinata dello Sport Utility ibrido.

A poco meno di un anno dal lancio dell’aggiornamento alla quarta generazione, svelata alla fine dell’estate 2019, Lexus svela una inedita serie speciale per il SUV alto di gamma RX, declinato nei tre allestimenti Executive, F-Sport e Luxury e, per il mercato italiano, equipaggiato con il modulo di propulsione ibrido che abbina l’unità motrice aspirata da 3,5 litri e 6 cilindri a V da 262 CV e 335 Nm di coppia massima a 4.600 giri/min, a due motori elettrici (uno, posizionato anteriormente, da 167 CV; ed un secondo, collocato al retrotreno, che eroga 68 CV) per una potenza complessiva di 313 CV.

Si tratta dell’inedita versione RX Sport Edition, sviluppata dagli stilisti del marchio premium di Toyota in ordine di proporre, ad una fascia di clientela che rivolge le proprie attenzioni verso un’allure di raffinata sportività, ulteriori contenuti in materia di scelta e cura dei materiali.

Già definita la timeline di esordio commerciale: Lexus RX Sport Edition debutterà in listino alla fine di settembre nelle due configurazioni a cinque posti e (in alcuni mercati, compreso quello italiano) sette posti RX L, e sarà disponibile soltanto per un anno.

Corpo vettura: i dettagli che contano

L’impostazione esteriore di Lexus RX Sport Edition mette in evidenza nuove finiture, rivolte a rendere ancora più incisiva l’immagine dello Sport Utility premium venduto, in vent’anni e quattro generazioni (quella attuale, sottoposta lo scorso anno ad un sostanzioso restyling, è in vendita dal 2015), in più di 3,1 milioni di unità in tutto il mondo. Nello specifico, si notano una finitura nera per la caratteristica griglia anteriore, in netto contrasto con la cornice cromata di quest’ultima; una finizione in tinta bronzo scuro per i cerchi da 20” dal disegno a cinque razze, ed i gusci degli specchi retrovisori verniciati in nero (stilema che riprende una delle peculiarità dell’allestimento RX F Sport).

Anche un aerokit per aggiungere dinamismo

La produzione dedicata all’est Europa (Russia compresa) viene provvista di un nuovo kit aerodinamico, che contribuisce a rafforzare il carattere elegante e sportivo del SUV alto di gamma giapponese: ne fanno parte uno splitter anteriore ed un nuovo paraurti posteriore (con diffusore) verniciati in tinta carrozzeria, ed un set di “minigonne” sottoporta. Un badge “Black Vision” viene collocato in corrispondenza del portellone.

Abitacolo: raffinatezza ecosostenibile

All’interno, Lexus RX Sport Edition viene equipaggiata con rivestimenti “Tahara” che offrono l’aspetto e la morbidezza della pelle in un prodotto durevole che non contiene materiali di origine animale. In alternativa alla pelle, Tahara è più efficiente dal punto di vista ambientale da produrre e rende la RX accessibile a una gamma più ampia di clienti.

Infotainment e ADAS: l’ampia dotazione di serie

Il “capitolo” dedicato alle tecnologie di bordo, alla digitalizzazione ed ai sistemi ADAS indica che i relativi equipaggiamenti, particolarmente “ricchi” e improntati ad un layout “new gen”, rimangono invariati rispetto a quanto porta in dote l’attuale edizione-restyling di Lexus RX di quarta generazione. Dunque: l’infotainment a connettività HMI con nuovo display centrale da 12.3” dispositivo di interfaccia con device portatili Smartphone Integration compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto; e la versione più recente del “pacchetto” di sistemi di ausilio attivo alla guida Lexus Safety System+ (ne fanno parte il Pre-Collision System, il Cruise Control adattivo, l’assistenza al rilevamento di corsia, lo Sway Warning, il Panoramic View Monitor, il Blind Spot Monitor con Rear Cross Traffic Alert, il Parking Support Brake ed il riconoscimento segnali stradali, la funzione di fari abbaglianti automatici AHB-Automatic High Beam, ed il debutto del sistema BladeScan Adaptive High-beam).

Lexus RX Sport Edition 2021: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +8