Dacia Sandero Stepway, spiata durante i test

La nuova generazione della Dacia Sandero verrà proposta anche nella variante crossover “Stepway” spiata nelle ultime ore durante i test sul ghiaccio.

Dopo aver “spiato” nei giorni scorsi alcuni prototipi della nuova generazione della Dacia Sandero, impegnati nei classici collaudi su strada che anticipano il debutto di ogni nuovo modello, anche la versione in stile crossover Sandero Stepway è stata immortalata in una galleria di immagini spia che la ritraggono mentre effettua dei test in condizioni climatiche estreme.

Un muletto della futura Stepway è stato immortalato completamente camuffato mentre effettuava alcuni giri su una pista ghiacciata ad una velocità piuttosto sostenuta. La vettura dovrebbe basarsi sulla piattaforma CMF-B, la medesima utilizzata sulla nuova Renault Clio, anche se sarà realizzata in una variante leggermente “semplificata”, al fine di migliorare la maneggevolezza e anche per motivi di sicurezza.

Dal punto di vista stilistico, la Stepway si distingue dalla Sandero “standard” per alcuni dettagli che richiamano il mondo dell’off road, a partire dalle protezioni in plastica dedicate ai paraurti e ai passaruota, passando per gli skid plate chiamati a proteggere il fondo scocca. Tra le varie modifiche troveremo anche il baricentro rialzato e cerchi in lega specifici per questa versione.

Fino a questo momento non sono invece trapelate informazioni relative alla gamma di motori, ma sembra lecito immaginare che verranno resi disponibili sia il motore a benzina TCe 90 che il diesel dCI 95, con la prima unità offerta anche in versione bifuel (benzina-GPL).

Dacia Sandero Stepway, le foto spia Vedi tutte le immagini +18