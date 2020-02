Dacia Sandero 2020: la nuova generazione spiata sulla neve

La nuova generazione della Dacia Sandero dovrebbe ereditare il nuovo family feeling del marchio che ha debuttato con l’ultima versione della Duster.

Dacia, brand del Gruppo Renault, si trova nel pieno dello sviluppo e del collaudo della terza generazione della Sandero, vettura di segmento “B” particolarmente apprezzata sul mercato italiano. Un muletto completamente camuffato della rinnovata Dacia Sandero è stato sorpreso mentre effettuava alcuni test sulle strade pubbliche della Svezia. L’inedito modello della Casa romena è stato infatti immortalato di un’ampia galleria di immagini “rubate” durante alcune difficili prove su strada effettuati su tracciati innevati, con l’obiettivo di testare la vettura in condizioni climatiche estreme.

Osservando bene le foto a nostra disposizione, è possibile notare determinati dettagli estetici dell’auto a causa del cedimento di alcune camuffature, applicate rispettivamente sia nella parte bassa del paraurti anteriore che nella parte destra del lunotto posteriore. Secondo i più informati, il design della nuova Sandero si ispirerà alla rinnovata Duster, in particolare nella zona anteriore dove troverà posto la mascherina frutto del nuovo family feeling della Casa.

Secondo le informazioni trapelate nelle ultime settimane, la nuova Sandero sarà realizzata sulla piattaforma CMF-B, utilizzata anche sulla nuova Renault Clio e opportunatamente ottimizzata con l’obiettivo di migliorare la maneggevolezza e la sicurezza offerta dal modello targato Dacia.

Per quanto riguarda l’argomento motorizzazioni, per il momento è possibile fare soltanto alcune ipotesi: probabilmente verranno proposti il motore a benzina TCe 90 e l’unità diesel dCI 95, non mancherà inoltre una versione bifuel benzina-GPL, mentre tra le novità potremmo trovare il motore a benzina TCe 130 utilizzato anche sul SUV Duster. Anche questa nuova versione dovrebbe essere declinata in un secondo modello nella variante di carrozzeria Stepway, che strizza l’occhio al mondo dei crossover.

Con ogni probabilità, la nuova Dacia Sandero potrebbe debuttare ufficialmente nel corso di quest’anno, mandando così in pensione la generazione nata nel 2012 e aggiornata nel 2016 con un restyling.

