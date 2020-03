Mercedes EQ Power: CLA e GLA diventano ibride plug-in

L’offerta di vetture ibride plug-in della Casa della Stella viene ampliata con il debutto delle nuove CLA 250e e GLA 250e.

Mercedes prosegue la strada dell’elettrificazione ampliando la gamma delle sue vetture ibride plug-in con l’introduzione della tecnologia EQ Power sui modelli CLA Coupé, CLA Shooting Brake e GLA. I tre modelli EQ Power combinano quindi il piacere di guida offerto dai tradizionali motori endotermici con le qualità e le caratteristiche della mobilità a zero emissioni.

La forza dell’elettrico

Il powertrain ibrido delle CLA 250e e GLA 250e sfrutta un motore a quattro cilindri da 1.3 litri (160 CV e 250 Nm) abbinato ad una unità elettrica da 75 kW, sviluppando in questo modo una potenza complessiva di 218 CV e una coppia massima immediata di 450 Nm. Questi numeri consentono prestazioni decisamente sportive, inoltre la tecnologia EQ Power permette alle vetture di disporre di una risposta immediata alla pressione del pedale dell’acceleratore. Le prestazioni parlano di una velocità massima di 220 km/h e di uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi, per la berlina coupé si parla invece di 240 km/h e di 6,8 secondi, mentre la Shooting Brake tocca i 235 km/h e scatta in 6,9 secondi.

60 chilometri a zero emissioni

La meccanica ibrida viene gestita da un cambio automatico a doppia frizione 8G-DCT a otto rapporti ed alimentata da una batteria ad alto voltaggio da 15,6 kWh che consente di viaggiare in modalità a zero emissioni per circa 60 km (ciclo misto WLTP) con una sola carica di energia. Sfruttando il sistema di ricarica in corrente alternata CA da 7,4 kW si può passare dal 10% al 100% in un’ora e 45 minuti, mentre se si utilizza il sistema di ricarica in corrente continua da 24 kW si passa dal 10% all’80% della carica in soli 25 minuti.

Consumi ridotti

Secondo i dati rilasciati dal costruttore tedesco, la CLA 250e offre nel ciclo misto un consumo di carburante ed emissioni di CO2 rispettivamente pari a 1,4l/100 km e 31 g/km. la CLA 250e Shooting Brake raggiunge invece 1,4l/100 km e 33 g/km, mentre i consumi e le emissioni della GLA 250e si attestano rispettivamente sui 1,6 litri e 38 g/km di CO2.

