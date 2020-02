Mercedes Classe E 2020: il restyling anticipato da un teaser

Mercedes ha diffuso un video teaser che anticipa il restyling della Classe E, una novità che avrebbe dovuto debuttare al Salone di Ginevra 2020.

Mercedes ha scelto Twitter per anticipare con un video teaser il restyling della Classe E, una novità che arriverà sul mercato la prossima estate.

Il debutto ufficiale della rinnovata Mercedes Classe E era in programma al Salone di Ginevra 2020, ma è notizia delle ultime ore che l’evento svizzero è ufficialmente saltato a causa dell’emergenza del Coronavirus. La casa di Stoccarda dovrà quindi trovare un’altra location, magari in un evento organizzato appositamente, per far conoscere al pubblico le novità introdotte dal restyling.

Mercedes Classe E: restyling estetico e tecnologico

Il breve video teaser pubblicato sui social lascia intravedere solamente la sagoma anteriore della vettura immersa nella semioscurità. A risaltare è il profilo dei gruppi ottici anteriori e parte del cofano, mentre una scritta in sovraimpressione annuncia l’imminente arrivo del modello.

Le novità attese sono tante, almeno a livello estetico, con Mercedes che dovrebbe aver rivisto il disegno di numerosi particolari esterni compresi calandra, paraurti, luci e altre soluzioni “minori” della zona posteriore. Non ci sono invece informazioni riguardo all’abitacolo, anche se è plausibile attendersi diverse novità in termini di materiali, abbinamenti e disposizione dei comandi. Non è esclusa inoltre una versione aggiornata del sistema d’infotainment Mbux.

Elettrificazione, guida assistita e grande comfort per la Classe E 2020

La Mercedes Classe E 2020 punterà ancora più forte sulla tecnologia e sull’elettrificazione. La gamma motori beneficerà senza dubbio delle più recenti tecnologie della Stella, così come non mancheranno tutte le più importanti soluzioni elettroniche per la guida assistita, la connettività e il comfort di bordo.