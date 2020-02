Cadillac: al debutto un inedito SUV elettrico

Avrà una piattaforma General Motors pensata per elettrificare la gamma del Costruttore statunitense

Chi l’avrebbe detto anni fa che anche la Cadillac, una Casa che più americana non si può, sarebbe passata all’elettrico. E già, perché a quanto pare è in programma una vettura del Brand, un SUV nello specifico, spinta da un cuore ad impatto zero.

Arriverà ad aprile

La vettura in questione sarà presentata nel mese di aprile e non è ancora stato specificato se il palcoscenico potrebbe essere quello del Salone di New York. Comunque, dovrebbe trattarsi di un’auto a baricentro alto e quindi rispondente alle necessità del mercato attuale.

Piattaforma General Motors

La base di partenza per la nuova Cadillac elettrica arriverà da una nuova piattaforma firmata General Motors e che sarà condivisa con gli altri modelli elettrificati del costruttore citato. Certo, il recente annuncio di una rediviva Hummer in variante ecologica spinta da un propulsore elettrico potrebbe far pensare che ci sia più di un’affinità tra i due modelli.

Attendiamo sviluppi anche per capire le caratteristiche tecniche di questa nuova Cadillac adattata alla realtà attuale e costruita con una coscienza green che stride con la tradizione ma che diventa sempre più necessaria.

Cadillac Escalade 2020: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +44