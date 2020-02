Hummer: in arrivo un pick-up elettrico da 1.000 CV

Il brand americano è pronto a risorgere dalle sue ceneri con un nuovo pick-up 100% elettrico da 1.000 CV.

Hummer – celebre brand del Gruppo GM, specializzato in fuoristrada estremi e fallito nel 2010 – si prepara a tornare sul mercato con un inedito pick-up elettrico caratterizzato da prestazioni elevatissime.

Protagonista del Superbowl

General Motors ha annunciato che il nuovo GMC Hummer EV sarà il protagonista di uno spot pubblicitario di ben 30 secondi che andrà in onda nel corso del Super Bowl, uno degli eventi sportivi più seguiti d’America e di tutto il mondo.

Il debutto fissato per il 20 maggio

L’inedito modello a zero emissioni farà invece il suo debutto ufficiale qualche tempo dopo e per l’esattezza il prossimo 20 maggio, quando l’Hummer elettrico sarà svelato nello stabilimento GM di Hamtramck, a Detroit, opportunatamente ammodernato per ospitare la produzione di veicoli a zero emissioni. Per far salire la suspense prima del debutto, la Casa americana ha diramato in rete una prima immagine teaser che mostra il frantale della vettura ed enfatizza le caratteristiche tecniche del nuovo veicolo, il tutto ovviamente avvolto da una nota di mistero.

1.000 CV e 1.500 Nm di coppia

Nel filmato in questione si può apprezzare il frontale imponente e minaccioso della vettura, accompagnato da alcune frasi che sottolineano l’uso di una meccanica elettrica in grado di sprigionare la bellezza di 1.000 CV, anche se il dato più impressionante è la coppia istantanea che metterà a disposizione, ovvero ben 1.500 Nm. A parte questi due numeri, la Casa automobilistica americana non ha rilasciato ulteriori informazioni, di conseguenza non conosciamo né il numero di motori elettrici utilizzati e né i dati sull’autonomia offerta e sui tempi di ricarica. Con ogni probabilità, il nuovo pick-up elettrico sfrutterà una trazione integrale che gli permetterà di affrontare qualsiasi tipo di terreno.

