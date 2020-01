L’Hummer torna nel 2022: sarà un pick-up elettrico

Il celebre costruttore di off-road duri e puri potrebbe ritornare dopo anni di oblio grazie ad una svolta ecosostenibile.

Nato nel 1992, il marchio americano Hummer – appartenente al Gruppo General Motors – è diventato famoso per il suo veicolo off-road blindato conosciuto con il nome Humvee, celebre per essere stato in dotazione all’esercito degli Stati Uniti e per aver dato vita ad una gamma di super fuoristrada denominati H1, H2 e H3.

Il ritorno di un mito

Dopo anni di successi, il marchio Hummer ha chiuso definitivamente i battenti nell’ormai lontano 2010, almeno fino a questo momento inatteso. In passato, Hummer era stato attaccato per anni dalle associazioni ambientaliste, ma la vera motivazione che ha portato alla sua chiusura – avvenuta esattamente 10 anni fa – va cercata nella crisi economia che aveva spinto GM in quegli anni ad intraprendere una dura ristrutturazione dell’intero Gruppo automobilistico. Ora però, Secondo indiscrezioni diffuse dal giornale americano Wall Street Journal, General Motors ha espresso una seria intenzione di rilanciare l’Hummer puntando su una svolta ecosostenibile del marchio a stelle e strisce.

Protagonista del Super Bowl

Per il grande e atteso ritorno del costruttore di off-road yankee, la GM ha deciso di affidarsi alla stella dell’NBA James LeBron, scelto come protagonista di un faraonico spot pubblicitario che andrà in onda niente di meno che durante il Super Bowl, l’evento sportivo è più seguito di tutta l’America. Non è infatti un caso che il Super Bowl sia stato scelto in passato dai più grandi costruttori automotive internazionali per pubblicizzare le proprie vetture sul mercato USA. Lo spot andrà quindi in onda il prossimo 2 febbraio, giorno in cui si terrà la manifestazione sportiva.

Svolta ecologica

Il nuovo modello targato Hummer dovrebbe debuttare sul mercato all’inizio del 2022: la vettura avrà probabilmente le forme di un enorme pick-up in grado di affrontare percorsi off-road decisamente ostili ed impegnativi. La novità più interessante si nasconderà però sotto il corpo vettura, infatti come anticipato in precedenza la nuova Hummer sfrutterà una meccanica 100% elettrica alimentata da un pacco batterie agli ioni di litio. Secondo le poche informazioni diffuse, la nuova Hummer elettrica sarà solo il primo modello a batterie di una lunga serie che verranno lanciati dal marchio USA nel prossimo futuro.

Nuovi investimenti

Per produrre i nuovi pick-up a zero emissioni targati Hummer, General Motors ha annunciato che investirà qualcosa come 3 miliardi di dollari per adeguare le linee di produzione dell’impianto di Detroit-Hamtramck.

