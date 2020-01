Porsche Taycan Sport Cross Turismo: proseguono i test di sviluppo

Una nuova serie di immagini permette di approfondire la conoscenza con la prossima variante “Shooting Brake” del primo modello 100% elettrico di Porsche.

Anche se “materialmente” non è ancora su strada (il suo arrivo nelle concessionarie è fissato per la fine di febbraio: i prezzi partono da 112.225 euro), Porsche Taycan identifica, in concreto, l’ampio programma di sviluppo del marchio della “Cavallina” nei confronti della mobilità elettrificata, che – cifre alla mano – prevede un maxi investimento nell’ordine di 6 miliardi di euro, da spalmare entro il 2022. E c’è un’ulteriore novità che dimostra chiaramente l’impegno dei vertici di Zuffenhausen verso il proprio “new deal” in chiave elettro-mobilità: la definizione del progetto Taycan Cross Turismo.

Origine Mission e Cross Turismo

Le immagini permettono di individuare meglio le peculiarità estetiche di quella che, a buon diritto, può essere considerata, oltre che “semplice derivazione” di Porsche Taycan, anche la versione “di serie” del prototipo Porsche Mission E Cross Turismo che aveva fatto bella mostra di sé in occasione del Salone di Ginevra 2018 e che, nei mesi successivi, venne dal management di Zuffenhausen indicato per la messa in commercio nel 2021.

Le novità al corpo vettura

Il corpo vettura presenta una zona frontale meglio visibile – in particolare, la forma dei gruppi ottici, dello “scudo” e delle prese d’aria, pressoché identiche a quelle della nuovissima Taycan -, allo stesso modo del “volume” posteriore, che sebbene (volutamente, verrebbe da aggiungere) “sporcato” dalla neve, non presenta più la maschera che lo ricopriva in precedenza. Sebbene già nella prima sequenza fotografica le linee fossero individuabili con una certa chiarezza – con particolare riferimento allo sviluppo “a tutta larghezza” del sottile lunotto e della fanaleria -, è da notare, ben visibile, il profilo della “terza luce” laterale. La denominazione “Sport Turismo”, osservando le immagini, potrebbe dal canto suo trovare origine dall’assetto, che appare poco modificato rispetto a Porsche Taycan pronta all’esordio su strada.

Manterrà le configurazioni powertrain di Taycan?

Poco da dire in merito all’impostazione powertrain: è pressoché sicuro che Porsche Taycan Sport Turismo vada ad ereditare il modulo di propulsione “zero emission” della capostipite Taycan, dunque con due motori elettrici e trazione integrale, e livelli di potenza compresi fra 530 CV, 571 CV, 680 CV e 761 CV in funzione della specifica declinazione: 4S, 4S Performance Plus, Turbo e Turbo S.

Porsche Taycan Sport Cross Turismo: le foto spia Vedi tutte le immagini +27