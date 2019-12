Range Rover Velar R-Dynamic Black: nuova edizione in UK

Land Rover UK propone, per il mercato di oltremanica, una serie di 500 unità, allestita sulla D180 R Dynamic SE, e dall’allestimento “in nero totale”.

Una inedita serie speciale chiamata ad enfatizzare gli atout di raffinata eleganza sportiva che ne contraddistinguono l’immagine. È questo, in estrema sintesi, il “biglietto da visita” con il quale la filiale Land Rover di oltremanica svela l’edizione “Black” per Range Rover Velar R-Dynamic, declinazione a tiratura limitata del recente SUV che si colloca fra Range Rover Evoque e Range Rover Sport (svelato in anteprima assoluta al Salone di Ginevra 2017 e premiato con il World Car Design of the Year 2018) che, come la denominazione stessa suggerisce, punta i propri riflettori su una livrea in “total black”, tanto per l’esterno quanto per gli interni.

Produzione, prezzi e debutto sul mercato

Disponibile unicamente per il Regno Unito e programmata in 500 unità numerate, Range Rover Velar R-Dynamic Black è già disponibile alle ordinazioni: i prezzi partono da 56.995 sterline (corrispondenti a poco più di 67.800 euro: ricordiamo che, in Italia, la lineup Velar viene proposta a partire da 59.500 per le declinazioni benzina P250 e turbodiesel D180), oppure a 499 sterline al mese (593 euro). Le consegne, dunque, avranno inizio nelle prossime settimane.

L’allestimento esclusivo

Particolarmente ricco, il “capitolato” delle dotazioni e delle finiture programmate per Range Rover Velar R-Dynamic Black comprende, fra gli altri, un “Black Exterior Pack” (kit di dettagli esterni formato da gusci degli specchi retrovisori “Gloss Black” con accenti “Narvik Black”, scritte “Range Rover” in “Narvik Black”, feritoie laterali e griglia anteriore in nero), la finestratura laterale e posteriore oscurata, il tetto panoramico (fisso) in cristallo, due combinazioni di colore carrozzeria a scelta (“Santorini Black” oppure “Eiger Grey”). In luogo dei cerchi da 20” presenti di serie, la nuova edizione speciale “Black” dispone di un set di cerchi da 21” rifiniti in tinta nero lucido e provvisti di pneumatici a spalla ultraribassata. All’interno, il layout abitacolo presenta il volante riscaldabile e rivestimenti in pelle in tinta ebano a lavorazione esclusiva e rivestimento padiglione in tessuto Morzine ebano. Questa dotazione va ad aggiungersi all’ampio ventaglio di accessori che equipaggiano la declinazione R-Dynamic di fascia medio-alta “SE”. Logicamente immutata, la capienza del vano bagagli si mantiene decisamente ampia (anche tenuto conto degli ingombri esterni non certo “minimal”: la lunghezza “fuori tutto” di Range Rover Velar misura 4,8 m): 673 litri di volume utile di carico nel normale assetto di marcia, e fino a 1.731 litri a sedili posteriori completamente abbattuti.

Motorizzazione: tutto come prima

L’impostazione meccatronica rimane ovviamente invariata: nello specifico, Range Rover Velar R-Dynamic Black, basandosi come accennato sulla declinazione D180 R-Dynamic, viene equipaggiata con l’unità motrice turbodiesel 2.0 (1.999 cc) da 180 CV di potenza massima e 430 Nm di coppia massima, abbinata al cambio automatico sequenziale ad otto rapporti e alla trazione integrale, per una velocità massima di 193 km/h ed un tempo di 8”9 richiesto per lo scatto da 0 a 100 km/h.

