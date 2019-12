Audi A4 Avant g-tron e A5 Sportback g-tron: nuove versioni a metano

Provviste di bombole da 17,3 kg e omologazione monofuel, le novità 2020 a gas naturale di media gamma debuttano in fase di ordinazione.

In perfetta corrispondenza agli obiettivi “low carbon” (ovvero finalizzati alla riduzione del 30% entro il 2015, e rispetto al 2015, delle emissioni di CO2 per l’intero ciclo di vita della propria lineup di modelli) e “carbon neutral” entro il 2050 per tutte le attività industriali e di produzione, Audi dà in queste ore il via alla fase di prevendita delle rinnovate A4 Avant g-tron ed A5 Sportback g-tron, annunciate la scorsa primavera al momento dell’esordio di Audi A3 Sportback g-tron entrambe equipaggiate con la collaudata unità motrice 2.0 TFSI da 170 CV di potenza e 270 Nm di coppia massima, provvista di alimentazione a metano “monofuel”.

Le agevolazioni fiscali

La dotazione a carburante alternativo proposta per le nuove declinazioni “Model Year 2020” di Audi A4 Avant ed Audi A5 Sportback (declinate in quattro linee di allestimento, come vedremo) prevede quattro bombole, realizzate in polimeri rinforzati con fibra di carbonio (CFRP) e fibra di vetro (GFRP) per il gas naturale, collocate in corrispondenza del retrotreno e dalla capacità complessiva di 17,3 kg; abbinate ad un serbatoio benzina da 7 litri. In questo modo, A4 Avant 40 TFSI g-tron ed A5 Sportback TFSI g-tron sono omologate monocarburante (secondo quanto disposto dal regolamento ECE-ONU R 115, artt. 2.1.3 e 2.1.4), con le agevolazioni fiscali che in riferimento alla legge n. 449 del 27 dicembre 1997, art. 17 comma 5 permettono la riduzione del 75% della tassa di proprietà in rapporto ai corrispondenti veicoli a benzina; inoltre, alcune regioni italiane (Piemonte, Liguria, Lombardia, Puglia e le Province Autonome di Bolzano e Trento) prevedono ulteriori facilitazioni per i veicoli a metano.

Prestazioni, consumi, autonomia e capacità di carico

Sostanzialmente invariate, nell’immagine esteriore, rispetto alla gamma A4 Avant ed A5 Sportback, le nuove configurazioni 40 TFSI g-tron, abbinate al cambio S Tronic sette rapporti con doppia frizione, vengono dichiarate per una velocità massima di, rispettivamente, 221 km/h e 224 km/h; un tempo di 8”4 per lo scatto da 0 a 100 km/h e, dal punto di vista di consumi ed emissioni (WLTP) di 6,9-7,8 metri cubi ogni 100 km e 123-139 g/km di CO2 (A4 Avant 40 TFSI g-tron); e 6,8-7,6 metri cubi per 100 km e 123-139 g/km di CO2 (A5 Sportback 40 TFSI g-tron). L’autonomia a metano (comunicata secondo il ciclo NEDC) è nell’ordine di 420-440 km per A4 Avant g-tron e 420-455 km per A5 Sportback g-tron. Il volume di carico utile nel bagagliaio, nel normale assetto di marcia, offre rispettivamente 415 litri per la nuova versione a gas naturale della “familiare” e 390 litri per la coupé a cinque porte.

Ecco quanto costano e i dettagli di allestimento

Audi A4 Avant 40 g-tron

Nella rinnovata gamma A4 Avant (prezzi “chiavi in mano” che partono da 38.100 euro per la versione 35 TFSI benzina 170 CV “base”), la declinazione a metano esordisce in ordinazione con prezzi (sempre “chiavi in mano”) a partire da:

Audi A4 Avant 40 g-tron S Tronic allestimento “base”: 44.300 euro

Audi A4 Avant 40 g-tron S Tronic “Business”: 46.650 euro

Audi A4 Avant 40 S Tronic “Business Advanced”: 48.350 euro

Audi A4 Avant 40 S Tronic “S Line Edition”: 50.450 euro.

Audi A5 Sportback 40 g-tron

Oltre alla nuova versione 45 TFSI quattro S Tronic 245 CV, che esordisce con prezzi “chiavi in mano” a partire da 54.500 euro (Sportback e Coupé), la variante a metano A5 Sportback 40 g-tron S Tronic 170 CV è presente anch’essa su quattro linee di allestimento:

Audi A5 Sportback 40 g-tron S Tronic allestimento “base”: da 48.800 euro (“chiavi in mano”)

(“chiavi in mano”) Audi A5 Sportback 40 g-tron S Tronic “Business”: da 52.000 euro

Audi A5 Sportback 40 g-tron S Tronic “Business Advanced”: da 54.900 euro

Audi A5 Sportback 40 g-tron S Tronic “S Line Edition”: da 56.700 euro.

Equipaggiamenti di serie

Audi A4 Avant 40 g-tron

Corpo vettura e abitacolo : cerchi in lega da 7×16” nel disegno a cinque razze con pneumatici da 205/60 R 16, fanaleria (anteriore e posteriore) Full Led, specchi retrovisori (con funzione anti-abbagliamento e dotati di indicatori di direzione a Led e funzione marciapiede lato passeggero) a regolazione elettrica per apertura e chiusura e riscaldamento, rivestimento sedili in tessuto “Index”, sedili posteriori ribaltabili nello schema 40 : 20 : 40, bracciolo centrale anteriore, battitacco in alluminio, dettagli plancia, consolle centrale e pannelli porta in tinta grigio argento, volante multifunzione a tre razze rivestito in pelle (provvisto di 6 pulsanti per il controllo delle funzionalità infotainment), climatizzatore automatico “Comfort”

: cerchi in lega da 7×16” nel disegno a cinque razze con pneumatici da 205/60 R 16, fanaleria (anteriore e posteriore) Full Led, specchi retrovisori (con funzione anti-abbagliamento e dotati di indicatori di direzione a Led e funzione marciapiede lato passeggero) a regolazione elettrica per apertura e chiusura e riscaldamento, rivestimento sedili in tessuto “Index”, sedili posteriori ribaltabili nello schema 40 : 20 : 40, bracciolo centrale anteriore, battitacco in alluminio, dettagli plancia, consolle centrale e pannelli porta in tinta grigio argento, volante multifunzione a tre razze rivestito in pelle (provvisto di 6 pulsanti per il controllo delle funzionalità infotainment), climatizzatore automatico “Comfort” Assetto e dinamica veicolo : taratura sospensioni specifica; modulo Audi Drive Select (provvisto di cinque modalità di guida – auto, comfort, dynamic, efficiency, individual – con settaggio automatico della risposta di sterzo, curve di erogazione potenza e coppia motore e risposta trasmissione)

: taratura sospensioni specifica; modulo Audi Drive Select (provvisto di cinque modalità di guida – auto, comfort, dynamic, efficiency, individual – con settaggio automatico della risposta di sterzo, curve di erogazione potenza e coppia motore e risposta trasmissione) Infotainment : display da 10.1” a colori per il controllo dell’impianto audio MMI Plus con ricezione digitale DAB+, dell’interfaccia Bluetooth e del sistema di navigazione; schermo HD da 7” per la visualizzazione delle informazioni di guida (velocità e ora, contakm, temperature, livello carburante e autonomia residua, indicatore cambio marce, informazioni radio e playlist, informazioni di navigazione, istruzioni dei sistemi di assistenza alla guida, indicazione delle indicazioni su consumi, autonomia, velocità media, tempi e distanza percorsi rilevati dal computer di bordo)

: display da 10.1” a colori per il controllo dell’impianto audio MMI Plus con ricezione digitale DAB+, dell’interfaccia Bluetooth e del sistema di navigazione; schermo HD da 7” per la visualizzazione delle informazioni di guida (velocità e ora, contakm, temperature, livello carburante e autonomia residua, indicatore cambio marce, informazioni radio e playlist, informazioni di navigazione, istruzioni dei sistemi di assistenza alla guida, indicazione delle indicazioni su consumi, autonomia, velocità media, tempi e distanza percorsi rilevati dal computer di bordo) Sistemi ADAS di ausilio attivo alla guida: Cruise Control e Audi Pre-sense City con funzione riconoscimento veicoli e pedoni fino ad una velocità di 85 km/h e avviso sonoro e visivo al conducente in caso di potenziale collisione e, se necessario, rallentamento automatico del veicolo anche fino all’arresto

Audi A5 Sportback 40 g-tron

In configurazione “standard”, la coupé 5 porte a metano di gamma medio-alta Audi viene equipaggiata con:

Corpo vettura e abitacolo : cerchi in lega da 7.5×17” nel disegno a quindici razze e provvisti di pneumatici da 225/50 R 17 a bassa resistenza al rotolamento e codice velocità fino a 210 km/h, gruppi ottici (anteriori e posteriori) Full Led, specchi retrovisori esterni in tinta carrozzeria (dotati di indicatori di direzione a Led e funzione marciapiede lato passeggero) anti-abbaglianti ed a comando elettrico per chiusura e riscaldamento, portellone ad azionamento elettrico, sedili (quelli anteriori regolabili in altezza e dotati di supporto lombare a 4 possibilità di regolazione anche in altezza e profondità) in tessuto “Index”, schienali dei sedili posteriori frazionabili nello schema 40 : 20 : 40, bracciolo anteriore centrale portaoggetti, padiglione rivestito in tessuto, battitacco in alluminio, dettagli in tinta grigio argento per plancia, consolle centrale e pannelli porta, volante multifunzione “Plus” a tre razze rivestito in pelle, climatizzatore automatico “Comfort”.

: cerchi in lega da 7.5×17” nel disegno a quindici razze e provvisti di pneumatici da 225/50 R 17 a bassa resistenza al rotolamento e codice velocità fino a 210 km/h, gruppi ottici (anteriori e posteriori) Full Led, specchi retrovisori esterni in tinta carrozzeria (dotati di indicatori di direzione a Led e funzione marciapiede lato passeggero) anti-abbaglianti ed a comando elettrico per chiusura e riscaldamento, portellone ad azionamento elettrico, sedili (quelli anteriori regolabili in altezza e dotati di supporto lombare a 4 possibilità di regolazione anche in altezza e profondità) in tessuto “Index”, schienali dei sedili posteriori frazionabili nello schema 40 : 20 : 40, bracciolo anteriore centrale portaoggetti, padiglione rivestito in tessuto, battitacco in alluminio, dettagli in tinta grigio argento per plancia, consolle centrale e pannelli porta, volante multifunzione “Plus” a tre razze rivestito in pelle, climatizzatore automatico “Comfort”. Assetto e dinamica veicolo : taratura sospensioni specifica; modulo Audi Drive Select con medesime modalità di guida di A4 Avant g-tron S Tronic

: taratura sospensioni specifica; modulo Audi Drive Select con medesime modalità di guida di A4 Avant g-tron S Tronic Infotainment : impianto audio MMI Plus con schermo MMI Touch a colori da 10.1” con interfaccia Bluetooth e comandi vocali con riconoscimento voce naturale, display HD da 5” per la visualizzazione dei principali parametri veicolo (velocità e ora, contakm, temperature, livello carburante con autonomia residua, indicatore cambio marcia, stazioni radio e playlist, menu telefono, informazioni di navigazione e indicazioni su consumi, velocità media, tempi e distanza percorsi, suggerimenti di guida economica e sistema di rilevamento attenzione alla guida), suite di servizi di emergenza Audi Connect Emergency call & service con comando e visualizzazione da remoto di rapporto stato veicolo, apertura e chiusura porte, posizione di parcheggio, attivazione riscaldamento abitacolo

: impianto audio MMI Plus con schermo MMI Touch a colori da 10.1” con interfaccia Bluetooth e comandi vocali con riconoscimento voce naturale, display HD da 5” per la visualizzazione dei principali parametri veicolo (velocità e ora, contakm, temperature, livello carburante con autonomia residua, indicatore cambio marcia, stazioni radio e playlist, menu telefono, informazioni di navigazione e indicazioni su consumi, velocità media, tempi e distanza percorsi, suggerimenti di guida economica e sistema di rilevamento attenzione alla guida), suite di servizi di emergenza Audi Connect Emergency call & service con comando e visualizzazione da remoto di rapporto stato veicolo, apertura e chiusura porte, posizione di parcheggio, attivazione riscaldamento abitacolo Dispositivi ADAS di ausilio attivo alla guida: sensori di parcheggio posteriori, Cruise control, Audi Pre-sense City (comprendente sistema di riconoscimento veicoli e pedoni fino a 85 km/h ed avviso acustico e visivo di rischio di collisione e, in caso di necessità, attivazione di rallentamento e arresto automatico del veicolo).

Audi A4 Avant g-tron 2020: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +14