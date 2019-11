Cupra Ateca Limited Edition: SUV high performance ancora più esclusivo

Soltanto 1.999 esemplari per la nuova “special edition” che regala ulteriore dinamicità allo Sport Utility da 300 CV di Martorell.

Esattamente un anno fa, con il via alla commercializzazione del SUV Ateca, Cupra dava il via al proprio ingresso ufficiale sul mercato in qualità di marchio indipendente da Seat. Adesso, e mentre i tecnici dello “spin-off” di Martorell sembrano averne avviato un programma di restyling (il cui debutto, in ogni caso, non è stato reso noto: potrebbe trattarsi di un futuro “facelift” conseguente all’evoluzione di stile per il modello “capofila” Seat Ateca), Cupra presenta in anteprima, ed attraverso una dettagliata panoramica delle relative caratteristiche di dotazioni ed equipaggiamento, l’inedita configurazione Ateca Limited Edition, proposta ancora più esclusiva per lo “Sport Utility” high performance catalano e che sembra seguire in linea retta l’immagine spiccatamente “luxury-racing” di Ateca Special Edition che aveva fatto bella mostra di se, lo scorso marzo, in occasione del Salone di Ginevra 2019.

Insieme al “lancio” commerciale di Cupra Ateca Limited Edition (che viene realizzata in 1.999 esemplari, 40 dei quali arriveranno in Italia), effettua il proprio esordio una nuova piattaforma di prenotazione online – è il primo progetto sviluppato da Seat:Code con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le strategie e-Commerce per il marchio – che permette all’acquirente l’ordinazione della vettura fino a sei settimane prima dell’effettivo inizio delle vendite.

Corpo vettura: ancora più personale

L’impostazione estetica di Cupra Ateca Limited Edition aggiunge, alla caratterizzazione estetica “standard”, un bodykit in fibra di carbonio, frutto di un programma di sviluppo “in home” e riservato unicamente a questa specifica variante, che comprende lo spoiler posteriore ed i gusci degli specchi retrovisori esterni; un set di cerchi in lega da 20” in color rame a carreggiate più ampie, e dischi freno (forniti da Brembo) da 18”. Alla tavolozza delle tinte carrozzeria – Energy Blue e Rodium Grey – si somma adesso una nuova tonalità Graphene Grey, disponibile in esclusiva.

Abitacolo: esclusività sportiva

All’interno, Cupra Ateca ribadisce, a loro volta amplificandoli, gli atout di elevata cura nella scelta dei materiali, personalità e dinamismo propri del giovane “brand” catalano: il layout abitacolo presenta, a questo proposito, i sedili anteriori di tipo anatomico e rivestiti in Alcantara nella tinta Petrol Blue (colorazione ripresa per il rivestimento dei sedili posteriori e dei pannelli porta), cornici in nero per le bocchette di aerazione e la consolle centrale, nonché una serie di modanature in fibra di carbonio color rame (nuance-simbolo Cupra) per la plancia ed i comandi del climatizzatore.

Invariata la capacità di carico utile al bagagliaio: 510 litri nel normale assetto di marcia, dunque valore piuttosto buono tenuto conto dell’appeal marcatamente “aggressivo” di Cupra Ateca, e che contribuisce alla conferma dell’attuale tendenza di diversificazione per il comparto SUV, al quale si rivolgono tanto i potenziali acquirenti che dalla vettura esigono ampia versatilità di utilizzo quanto, come in questo caso, una precisa connotazione sportiva.

Motorizzazione: resta il 2.0 TSI

Sotto il cofano, Cupra Ateca Limited Edition presenta la medesima impostazione meccatronica del modello-base: l’unità motrice 2.0 TSI turbo, di origine Volkswagen e che equipaggia tutte le versioni ad alte prestazioni dei modelli del Gruppo, qui arricchita da un impianto di scarico in titanio (7 kg più leggero rispetto a quello fornito di serie per Cupra Ateca) realizzato dallo specialista Akrapovic, ed abbinato al cambio automatico DSG doppia frizione a sette rapporti, alla trazione integrale 4Drive ed al sistema di sterzo progressivo, che eroga una potenza massima di 300 CV ed una forza motrice di 400 Nm di coppia massima, che spingono il SUV di Martorell ad una velocità di punta di 247 km/h e gli consentono di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in 4”9.

