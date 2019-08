Fiat 500X Sport: le prime immagini nel video di Ava Max

Un videoclip musicale di Ava Max svela in anticipo l’aspetto esterno dell’inedita versione sportiva della Fiat 500X.

Un videoclip musicale ha svelato in anteprima l’aspetto di uno dei modelli più attesi tra quelli che saranno lanciati nei prossimi mesi dal gruppo FCA. Il video in questione è quello del brano Torn, della cantante americana Ava Max, mentre il modello anticipato è la chiacchierata versione sportiva della Fiat 500X.

Fiat 500X: i dettagli sportivi

La vettura fa il suo esordio nel videoclip all’incirca dopo circa 38 secondi ed è mostrata in una tinta rosso accesa che, forse non casualmente, pone l’accento proprio sulla sportività. La carrozzeria si differenzia dal resto della gamma per alcune modifiche ai paraurti, per la presenza del doppio scarico integrato, per i bordi dei fendinebbia rivisti e per alcuni elementi aerodinamici sistemati nella zona posteriore.

Inediti sono poi i cerchi in lega, le minigonne in tinta con la carrozzeria, le protezioni dei passaruota e le finitura che caratterizzano le maniglie esterne delle portiere e i gusci degli specchietti retrovisori. Impossibile invece capire quali novità sono state introdotte nell’abitacolo, in quanto il video mostra la vettura in poche riprese tutte effettuate dall’esterno.

Il motore potrebbe arrivare dalla Renegade

Restano inoltre da capire le eventuali novità a livello tecnico, anche se è probabile che Fiat possa aver adottato per la 500X Sport (o come si chiamerà una volta arrivata sul mercato) delle sospensioni riviste, un nuovo impianto frenante e un motore in grado di regalare un certo brio. Indiziato ad equipaggiare questa versione sportiva della crossover italiana è il 1.3 turbo da 180 cavalli già visto sulla sorella Jeep Renegade.

L’esistenza di questa versione e il suo prossimo arrivo sul mercato non si basano chiaramente sul videoclip di Ava Max. La variante sportiva della 500X è stata infatti confermata direttamente dalla filiale tedesca di Fiat, che tuttavia non ha rivelato dettagli né ha precisato le tempistiche di lancio. Da segnalare infine che lo stesso videoclip ha mostrato in anteprima anche la nuova Fiat Panda Trussardi.

