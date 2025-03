La leggendaria Alfa Romeo si proietta verso il futuro senza abbandonare il suo inconfondibile DNA sportivo. Con un mix di tradizione e innovazione, il marchio del Biscione ha deciso di affrontare la transizione verso l’elettrificazione con un approccio graduale, che includerà motorizzazioni ibride e soluzioni range extender, garantendo un’esperienza di guida che resta al centro della sua filosofia.

Il ruggito non si spegne

Le novità riguardano anche i modelli di punta, come la Stelvio e la Giulia, la cui nuova generazione è attesa rispettivamente per il 2025 e il 2026. Sebbene inizialmente si fosse ipotizzata una completa elettrificazione, Alfa Romeo ha scelto di mantenere vive le emozioni del motore termico, una decisione che entusiasmerà gli appassionati. Il celebre motore V6 da 2.9 litri, emblema delle versioni Quadrifoglio, continuerà a pulsare sotto il cofano, aggiornato per rispettare le normative Euro 7.

Un ruolo chiave in questa strategia è giocato dalla piattaforma STLA Large, progettata per offrire massima flessibilità e supportare diverse tipologie di propulsione. I prototipi della nuova Stelvio, avvistati durante i test, combinano un design innovativo con la fedeltà all’identità del marchio.

Imprescindibile il piacere di guida

“Le macchine devono essere guidate e il piacere di guida è imprescindibile,” ha dichiarato Cristiano Fiorio, responsabile marketing e comunicazione di Alfa Romeo. Con queste parole, il brand ribadisce il suo impegno a mantenere l’esperienza di guida autentica e coinvolgente, anche in un’epoca dominata dalla tecnologia digitale.

Con uno sguardo verso il 2026, Alfa Romeo si prepara a ridefinire il concetto di sostenibilità nel settore automobilistico, preservando al contempo gli elementi distintivi che l’hanno resa un’icona nel mondo delle auto sportive.