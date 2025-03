Il futuro del SUV Alfa Romeo si preannuncia ricco di novità e scelte innovative. Il nuovo Alfa Romeo Stelvio, atteso per la fine del 2025, sarà il simbolo di una trasformazione strategica che abbraccia una doppia anima: motorizzazioni tradizionali e completamente elettriche. Basato sulla piattaforma STLA Large, sviluppata da Stellantis, il modello punta a soddisfare un mercato sempre più esigente e diversificato.

Impegnata nei test invernali in Svezia

La decisione di combinare motori termici, probabilmente ibridi plug-in, con propulsori elettrici puri rappresenta un cambio di rotta rispetto all’originaria strategia “solo elettrica”. Durante i test invernali in Svezia, sono emerse immagini spia che, nonostante il pesante camuffamento, lasciano intravedere un design più slanciato e dinamico. Il passo allungato evidenzia l’adattabilità della piattaforma all’elettrificazione, mentre dettagli come il cofano con ampie prese d’aria confermano l’eredità sportiva del marchio.

Tra le opzioni di propulsione tradizionale, si vocifera l’adozione del motore Hurricane inline-six di Stellantis, senza escludere un possibile ritorno del V6 o un quattro cilindri sviluppato in Italia, in linea con il DNA sportivo dell’azienda. Questo mix di innovazione e tradizione promette di mantenere vivo l’appeal iconico del marchio.

Produzione posticipata

La produzione, tuttavia, è stata posticipata all’inizio del 2026 per consentire il completamento di uno stabilimento in Ungheria dedicato ai motori elettrici. Tra gli elementi di design già rivelati, spiccano le ruote a tre razze, che richiamano l’attenzione degli appassionati e sottolineano il carattere distintivo del nuovo modello.

Il nuovo Stelvio non sarà solo un SUV elettrico, ma un manifesto dell’evoluzione tecnologica e stilistica di Alfa Romeo, capace di rispondere alle esigenze di un mercato in trasformazione senza perdere il fascino e la sportività che da sempre caratterizzano il marchio italiano. Tutti restano in attesa di sapere se le qualità viste nell’attuale Stelvio verranno confermate anche nella prossima generazione del mitico SUV del Biscione.