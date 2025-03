Alfa Romeo: Giulia e Stelvio aumentano le loro vendite

Nonostante un mercato dell’auto nazionale in flessione, Alfa Romeo chiude il mese di agosto con le ottime performance dei modelli Stelvio e Giulia, che registrano un significativo aumento nel canale privati. In particolare, rispetto allo scorso agosto, il D-SUV Alfa Romeo mette a segno una quota del segmento del 5,4%, crescendo di 1,9 punti percentuali, mentre Giulia conquista una segment share del 3,4% (+1,4% rispetto ad agosto 2023).

Alfa Romeo Giulia e Stelvio sugli scudi, in attesa di Junior

A questi risultati hanno di certo contribuito sia le versioni Quadrifoglio di entrambi i modelli, sintesi perfetta di raffinatezza tecnica e tecnologia, sia la serie speciale globale di gamma Tributo Italiano, che rappresenta la migliore espressione del know-how italiano e della sportività Alfa Romeo. Inoltre, il successo di Giulia e Stelvio è il miglior modo per celebrare l’imminente arrivo sulle strade italiane dei primi esemplari della nuova Junior che sarà preceduto dal primo Porte Aperte fissato per il 21 e 22 settembre, il modello che segna il ritorno del marchio globale italiano nel segmento B, il più rilevante in Italia ed Europa. La nuova compatta sportiva ha già raccolto un migliaio di ordini solo in Italia e ha conquistato il cuore dei partecipanti al Roadshow che, dal 12 giugno al 12 luglio, ha coinvolto 49 showroom Alfa Romeo e circa 9.000 ospiti con appuntamenti “one to one” e serate speciali.

Voglia di Junior

La nuova Junior è disponibile in configurazione ibrida ed elettrica, senza fare distinzioni estetiche o di equipaggiamento. Attualmente la gamma si compone delle due versioni di ingresso Junior Ibrida e Junior Elettrica, rispettivamente dotate delle motorizzazioni ibrida da 136 CV ed elettrica da 156 CV, e dell’esclusiva JUNIOR SPECIALE, la versione di lancio top di gamma che sintetizza sportività, tecnologia e comfort in una configurazione unica. Inoltre, a breve si aggiungerà la nuova Junior 280 VELOCE 100% elettrica, la massima espressione della sportività nella gamma, che ha già raccolto giudizi molto positivi dagli esperti internazionali che l’hanno testata pre – omologazione presso l’iconico Proving Ground di Balocco.

Le dichiarazioni di Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia: “Sono molto soddisfatto delle performance di Giulia e Stelvio, due modelli straordinari che continuano a regalare emozioni viscerali alla nostra clientela. E siamo certi che un contributo significativo alla crescita del marchio arriverà dalla nuova Alfa Romeo Junior, che è stata accolta con grande entusiasmo. In attesa del primo Porte Aperte ufficiale e delle prime Junior in strada, che vedremo entro fine mese, voglio ringraziare l’intera squadra di Alfa Romeo e la nostra rete di vendita per gli ottimi risultati finora conquistati e di quelli futuri che il nuovo modello ci regalerà”.