Riuscirà Xiaomi YU7 a scuotere il dominio di Tesla nel mercato dei SUV elettrici di lusso? Questo nuovo modello rappresenta una sfida diretta alla Tesla Model Y, proponendo una combinazione unica di tecnologia avanzata, design accattivante e prezzo competitivo, fissato a 34.200 dollari.

Xiaomi YU7, interni essenziali e high-tech

All’interno, il SUV elettrico YU7 offre un’esperienza futuristica: il Panoramic Head-Up Display proietta tutte le informazioni essenziali sul parabrezza, eliminando la necessità di strumenti tradizionali. Questo sistema è completato da uno schermo centrale gestito da HyperOS, il sistema operativo proprietario di Xiaomi, perfettamente integrato con il suo ecosistema tecnologico.

Il design interno e le finiture riflettono un mix di sportività e lusso: volante rivestito in Alcantara e fibra di carbonio con un pulsante Boost Mode per le massime prestazioni, sedili anteriori regolabili elettricamente e rivestimenti in pelle bicolore di alta qualità. Con un passo di 3.000 mm, lo spazio interno è abbondante per tutti gli occupanti.

Le innovazioni tecnologiche non si fermano qui: maniglie elettroniche, ricarica wireless e un sensore LiDAR sul tetto per abilitare la guida autonoma di ultima generazione. Esternamente, il YU7 si distingue per il suo profilo da coupé, con maniglie a scomparsa, tetto panoramico e un fanale posteriore trasparente a forma di U con spoiler attivo.

Atteso per giugno 2025, il Xiaomi YU7 sarà equipaggiato con un sistema dual-motor a trazione integrale da circa 500 CV. Grazie alla sua architettura elettrica a 800V, il veicolo garantirà ricariche ultra-rapide e un’autonomia di 700 km, rendendolo un’opzione estremamente competitiva. Le sospensioni pneumatiche adattive assicurano un equilibrio perfetto tra comfort e dinamica di guida.

Costruito sulla stessa piattaforma della berlina Xiaomi SU7, il YU7 condivide con essa il powertrain proprietario e la tecnologia di ricarica veloce. Questo SUV non è solo un’auto, ma il simbolo dell’ambizione di Xiaomi di posizionarsi come un’alternativa premium ai leader di mercato, puntando su innovazione e rapporto qualità-prezzo.