Xiaomi YU7, il nuovo SUV elettrico di Xiaomi, si prepara a ridefinire gli standard del segmento con un debutto previsto per l’estate 2025. Con un’autonomia massima di 820 km, grazie alla tecnologia avanzata e alla batteria LFP, questo modello punta a conquistare il mercato globale. Dopo il successo della berlina SU7, Xiaomi dimostra di voler ampliare la propria gamma di veicoli elettrici, trasferendo nel settore automotive la stessa innovazione che l’ha resa celebre nell’elettronica di consumo.

Xiaomi YU7, tanta autonomia

Il design del YU7 è caratterizzato da dimensioni generose: quasi 5 metri di lunghezza, 2 metri di larghezza e 1,6 metri di altezza, con un interasse di 3 metri che garantisce un’ampia abitabilità interna. Il SUV sarà disponibile in due versioni principali, pensate per soddisfare esigenze diverse.

La variante di punta, XMA6500LBEVA1, offre un sistema a doppio motore con trazione integrale e una batteria CATL da 101,7 kWh. Le prestazioni sono impressionanti: il motore anteriore sviluppa 220 kW, mentre quello posteriore arriva a 288 kW, per un’autonomia fino a 760 km secondo il ciclo CLTC. Per chi cerca una soluzione più bilanciata, la versione XMA6500LBEVR3 propone un singolo motore posteriore da 235 kW e una batteria BYD da 96,3 kWh, raggiungendo un record di autonomia 820 km sempre secondo lo standard CLTC.

Prezzo competitivo

L’attenzione al rapporto peso-prestazioni è evidente: la versione dual motor pesa 2.405 kg, mentre la single motor si ferma a 2.315 kg. Con un prezzo di lancio stimato intorno ai 250.000 yuan (circa 32.900 euro), il YU7 si posiziona in una fascia di mercato competitiva, attirando l’attenzione di un pubblico sempre più attento alla mobilità sostenibile.

Infine, la collaborazione con Hyperion Leasing (Tianjin) apre nuove prospettive per l’espansione internazionale del modello, confermando le ambizioni di Xiaomi di diventare un attore globale nel settore automobilistico. Il YU7 non è solo un veicolo, ma una dichiarazione d’intenti per il futuro della mobilità elettrica. Tutti sono avvisati.