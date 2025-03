Dopo il debutto dello Xiaomi SU7 Ultra, l’azienda cinese è già pronta a stupire di nuovo con un secondo modello elettrico: lo Xiaomi YU7. Il CEO Lei Jun ha recentemente diffuso una serie di immagini ufficiali del nuovo SUV, mostrandolo per la prima volta in luce naturale. Fino a oggi, lo YU7 era stato svelato soltanto in ambienti chiusi, ma questi nuovi scatti ci offrono un’anteprima più concreta e affascinante del design definitivo (qui le foto spia degli interni).

Esteticamente, lo Xiaomi YU7 mantiene l’impronta stilistica del marchio: la parte frontale ricorda lo SU7, con fari simili e una firma luminosa che attraversa tutta la calandra. Il risultato è un look sportivo ma elegante, con proporzioni più massicce che riflettono la sua natura da SUV.

A bordo tetto spicca un sensore LiDAR, chiaro segnale che anche questo modello sarà dotato di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), seguendo la linea tracciata dalla berlina SU7. Non mancano dettagli originali, come i cerchi ispirati al design Turbofan: per gli amanti della personalizzazione, Xiaomi prevede addirittura 26 varianti di ruote diverse per il modello YU7.

Dimensioni generose per Xiaomi YU7

Per quanto riguarda le dimensioni, lo YU7 si posiziona nel segmento dei SUV medio-grandi, con misure di 4.999 mm in lunghezza, 1.996 mm in larghezza e 1.608 mm in altezza, e un passo di ben 3.000 mm. Per dare un riferimento, è più compatto della BMW X5 ma più spazioso della Lexus RX.

Sotto il cofano, Xiaomi punta a offrire un’ampia gamma di configurazioni. La versione base prevede un motore posteriore da 235 kW (315 CV) alimentato da batterie al litio ferro fosfato. Le versioni più potenti adottano una trazione integrale con doppio motore: 220 kW all’anteriore e 288 kW al posteriore, per un totale di 681 CV. In questo caso, l’alimentazione è garantita da una batteria al litio ternaria, adatta a prestazioni elevate.

Il lancio sul mercato cinese dello Xiaomi YU7 è previsto tra giugno e luglio 2025, con un prezzo stimato tra 300.000 e 400.000 yuan (circa 41.000-55.000 dollari). Per l’arrivo in Europa e negli altri mercati internazionali, bisognerà attendere almeno il 2027, quando Xiaomi prevede di espandere ufficialmente le sue vendite all’estero.