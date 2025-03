“Non commetteremo mai più questo errore.” Con questa dichiarazione incisiva, Andreas Mindt, design chief di Volkswagen, ha annunciato una svolta epocale per il marchio tedesco: il ritorno dei pulsanti fisici sulle sue vetture future. La decisione segna l’abbandono della controversa soluzione dei comandi touch, che negli ultimi anni ha generato un coro di critiche tra i clienti per la sua scarsa praticità.

La scelta di trasferire i comandi essenziali sui touchscreen si è dimostrata poco funzionale, complicando la gestione delle funzioni principali durante la guida. I comandi aptici per la regolazione del volume e del climatizzatore, così come quelli presenti sul volante, non hanno soddisfatto le aspettative degli automobilisti. Mindt ha riconosciuto apertamente che l’obiettivo primario deve essere la sicurezza e la semplicità d’uso.

Il cambio di rotta si concretizzerà già dal prossimo anno con il lancio del modello di produzione ID 2all. Questa vettura innovativa sarà dotata di cinque pulsanti fisici dedicati alle funzioni principali, tra cui controllo del volume, regolazione bilaterale del riscaldamento, ventilazione e luci di emergenza. I pulsanti saranno posizionati sotto il display centrale per garantire un accesso rapido e intuitivo.

Questa scelta non è solo una revisione tecnica, ma rappresenta un’importante strategia nel settore dei controlli auto, dove il compromesso tra innovazione e praticità è sempre più cruciale. Mindt ha comunque sottolineato che i touchscreen manterranno un ruolo centrale, soprattutto per rispettare normative specifiche come l’obbligo della telecamera di retromarcia negli Stati Uniti.

La decisione di Volkswagen di tornare pulsanti fisici potrebbe innescare una tendenza più ampia nel settore, influenzando altri costruttori a rivalutare l’importanza delle soluzioni tradizionali ma efficaci. L’obiettivo è chiaro: migliorare la sicurezza e ridurre le distrazioni durante la guida, consentendo agli automobilisti di concentrarsi sulla strada senza complicazioni inutili.

Questa mossa dimostra come il colosso tedesco stia ascoltando attentamente il feedback dei propri clienti, bilanciando l’innovazione tecnologica con le esigenze reali degli utilizzatori. È un passo avanti verso un design auto più user-friendly, che punta a migliorare l’esperienza di guida per tutti.