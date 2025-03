Volkswagen Tera, il nuovo SUV compatto della casa tedesca, si prepara a fare il suo debutto sul mercato brasiliano, promettendo di scuotere il segmento dei crossover urbani. Presentata in grande stile durante il celebre Carnevale di Rio, la Tera mira a sfidare modelli già consolidati come Fiat Pulse e Nissan Kicks, posizionandosi strategicamente nella fascia entry-level.

Volkswagen Tera, prezzo contenuto

Con un prezzo compreso tra 100.000 e 140.000 reais (circa 16.000-22.000 euro), la Tera si colloca al di sotto di Nivus e T-Cross nella gamma Volkswagen. Lunga 4 metri, la sua silhouette compatta richiama la Polo, ma con un tocco più deciso. Il design esterno, caratterizzato da una firma luminosa orizzontale e una griglia inferiore a nido d’ape, si distingue per un design muscoloso e dettagli eleganti come gli inserti cromati. Il posteriore, invece, enfatizza i passaruota pronunciati e una fascia luminosa che collega i gruppi ottici.

L’interno del veicolo segue la filosofia moderna del brand, con una plancia dominata da un display infotainment sopraelevato e una strumentazione completamente digitale. Tra le dotazioni tecnologiche spiccano il sistema di connettività avanzato e la ricarica wireless per smartphone, offrendo un’esperienza premium anche in un modello entry-level.

Il motore

Basata sulla piattaforma MQB A0, la Tera dovrebbe essere equipaggiata con un motore turbo 1.0 tre cilindri da 116 CV, abbinato a una trasmissione automatica a sei rapporti e trazione anteriore. Sebbene le specifiche tecniche definitive non siano ancora state confermate, le premesse lasciano intravedere un mix di efficienza e prestazioni.

Attualmente, la commercializzazione è prevista esclusivamente per il Brasile, ma il successo del modello Taigo (venduto in Brasile come Nivus) suggerisce che una futura espansione verso mercati internazionali, inclusa l’Europa, potrebbe essere all’orizzonte.