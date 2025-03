“Se chiami qualcosa con un nome storico, deve essere coerente.” Con queste parole, Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen, ha chiarito la posizione del marchio tedesco riguardo al ritorno di modelli iconici come la Scirocco. A differenza di altri costruttori che hanno adattato nomi storici a veicoli completamente diversi, la casa di Wolfsburg ha scelto una strategia più conservativa, mantenendo il rispetto per il DNA originario dei suoi modelli.

No a una Volkswagen Scirocco diversa da una coupé

La scelta di Volkswagen si distingue in un panorama automobilistico in cui marchi come Ford e Opel hanno trasformato modelli leggendari in crossover moderni, suscitando reazioni contrastanti tra gli appassionati. Per Volkswagen, un eventuale ritorno della Scirocco dovrà preservare il carattere sportivo che ha definito il modello sin dal suo debutto negli anni ’70.

Secondo indiscrezioni riportate da Autocar, il progetto di una nuova Scirocco potrebbe essere sviluppato su una base completamente elettrica, sfruttando la piattaforma PPE, la stessa destinata alle future Porsche elettriche. Il design, si dice, potrebbe richiamare un’estetica retrò ispirata agli anni Settanta, combinando tradizione e innovazione tecnologica.

Per adesso niente ritorno

Tuttavia, i tempi non sembrano ancora maturi per questo ritorno. Schäfer ha sottolineato che l’attuale priorità di Volkswagen è concentrarsi sulla gamma principale, rinviando i progetti di nicchia a momenti più favorevoli dal punto di vista finanziario. Questo approccio riflette una filosofia aziendale che pone il rispetto della tradizione al di sopra di opportunità commerciali immediate.

Mentre il settore automobilistico si trasforma rapidamente verso l’elettrificazione, Volkswagen rimane fedele alla sua identità. Qualsiasi revival di modelli storici, come la Scirocco, sarà realizzato con un’attenzione particolare a preservare lo spirito e il carattere che hanno reso celebri questi veicoli nel passato. Il futuro dell’auto elettrica è qui, ma senza dimenticare le radici.