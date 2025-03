Volkswagen si trova al centro di una curiosa contraddizione economica: mentre le sue vendite auto registrano una flessione del 2,3% nel 2024, il settore alimentare interno all’azienda celebra un successo senza precedenti. Con 8,5 milioni di salsicce vendute, di cui 6,3 milioni della celebre currywurst tradizionale e 2,18 milioni della nuova variante per hot dog, il colosso dell’industria automobilistica tedesca dimostra una straordinaria capacità di diversificazione.

Volkswagen e le salsicce: un amore che viene da lontano

Questi numeri sono stati resi noti da Gunnar Kilian, direttore delle risorse umane, che ha sottolineato su LinkedIn come il prodotto iconico, nato nel 1973 nello stabilimento di Wolfsburg, continui a conquistare consensi nonostante il calo del 30% dell’utile netto del gruppo. Il currywurst Volkswagen è diventato un vero e proprio simbolo aziendale, tanto da avere un codice dedicato nel catalogo interno.

Il 2024 ha segnato un incremento di 200.000 unità rispetto all’anno precedente, confermando il successo del ritorno del currywurst nelle mense aziendali dopo una pausa tra il 2021 e il 2023, periodo in cui era stato sostituito da opzioni vegetariane e vegane. La ripresa è stata accolta con entusiasmo non solo dai dipendenti, ma anche da figure pubbliche come l’ex cancelliere Gerhard Schröder.

La crisi auto

Nonostante le difficoltà del mercato automobilistico, con 9,03 milioni di veicoli immatricolati tra i marchi del gruppo (inclusi Audi, Skoda e Seat), il currywurst si distingue come un caso di successo. La strategia di diversificazione, che sembra quasi una deviazione rispetto al core business, dimostra come l’azienda sia capace di adattarsi e trovare nuove strade per mantenere alta la propria rilevanza sul mercato.

In un contesto di transizione verso l’elettrico e di incertezza economica globale, il currywurst Volkswagen non solo sopravvive, ma si evolve, grazie all’introduzione di nuove varianti che catturano l’interesse del pubblico. Questo risultato non è solo un trionfo per il reparto alimentare, ma un esempio di resilienza e innovazione per l’intera azienda.