Volkswagen sta rivoluzionando il panorama delle auto elettriche con un investimento colossale di 20 miliardi di euro, destinato allo sviluppo di una tecnologia ibrida avanzata. Il cuore di questa innovazione è rappresentato dai range extender, dispositivi che combinano un motore termico compatto con batterie elettriche, incrementando l’autonomia batteria fino a 800 chilometri, un valore impressionante che promette di risolvere una delle principali preoccupazioni dei consumatori.

Range extender, la scommessa di Volkswagen

Il debutto di questa tecnologia avverrà negli Stati Uniti, attraverso il marchio Scout, noto per i veicoli off-road. Entro il 2027, Scout introdurrà due nuovi modelli elettrici dotati di range extender, progettati per garantire prestazioni elevate anche su percorsi lontani dalle infrastrutture di ricarica tradizionali. La scelta del mercato nordamericano come banco di prova non è casuale: qui, la richiesta di veicoli con maggiore autonomia è particolarmente alta.

Non solo Scout, ma anche la celebre famiglia ID di Volkswagen potrebbe beneficiare di questa tecnologia. Come annunciato dal CEO Oliver Blume, l’obiettivo è di espandere l’adozione del range extender, partendo dagli Stati Uniti per poi considerare il mercato europeo. Questa strategia riflette un approccio progressivo e ben ponderato, mirato a consolidare la leadership del marchio nel settore delle auto elettriche.

I tedeschi non sono gli unici

Volkswagen non è sola in questa corsa all’innovazione. BMW, con la i3, e Hyundai, con modelli previsti entro il 2026, stanno già esplorando soluzioni simili. Anche Stellantis sta valutando l’introduzione di questa tecnologia per il futuro modello Alfa Romeo Stelvio. La competizione è serrata, ma ciò potrebbe accelerare l’adozione di standard tecnologici sempre più avanzati.

Con la Cina che già ospita veicoli Volkswagen dotati di range extender, questa tecnologia ibrida si presenta come un ponte ideale verso una mobilità completamente elettrica. Rispondendo alle esigenze dei consumatori e riducendo le preoccupazioni sull’autonomia, il range extender potrebbe diventare il nuovo standard per i veicoli elettrici, avvicinando ulteriormente il settore automobilistico a un futuro più sostenibile.