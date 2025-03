Icona indiscussa del motorsport italiano, la Alfa Romeo GTA ha conquistato il prestigioso premio nella categoria “Classici Italiani” ai Motor Klassik Awards 2025, consolidando il suo status di leggenda automobilistica a quasi 60 anni dal suo debutto. Questo riconoscimento, votato da oltre 17.000 appassionati di auto d’epoca, celebra un modello che incarna l’eccellenza tecnica e stilistica del marchio.

Un pezzo di storia

Lanciata nel 1965 come versione alleggerita della Giulia Sprint GT, la GTA ha rappresentato una rivoluzione tecnica per l’epoca. Grazie alla carrozzeria in Peraluman, una lega speciale di alluminio, magnesio, zinco e manganese, e un peso contenuto di soli 745 chilogrammi, la vettura ha ridefinito gli standard di performance. Il motore quattro cilindri da 1,6 litri, dotato di doppia accensione e carburatori Weber, erogava 115 CV nella versione stradale e fino a 170 CV nelle versioni da competizione, offrendo prestazioni straordinarie.

Il premio celebra non solo la straordinaria storia sportiva della GTA, che include vittorie leggendarie come la “1000 Chilometri di Monza” del 1965, ma anche il suo impatto duraturo nel panorama delle auto classiche. Le circa 500 unità prodotte della Giulia Sprint 1600 GTA sono oggi tra i modelli più ambiti dai collezionisti, con valutazioni che superano i 100.000 euro per gli esemplari stradali e fino a tre volte tanto per quelli da competizione con una storia documentata.

Regina degli anni ’60

La GTA dominò i circuiti degli anni ’60 nella classe 1,6 litri, guidata da piloti leggendari come Andrea de Adamich e Spartaco Dini, accumulando titoli europei e nazionali. L’uso pionieristico di componenti in lega di magnesio e altre innovazioni tecniche contribuì a rendere questa vettura un simbolo di eccellenza e performance.

Questo trionfo ai Motor Klassik Awards non è solo un tributo al passato glorioso di Alfa Romeo, ma anche una celebrazione della capacità del marchio di continuare a ispirare e affascinare generazioni di appassionati con il suo ineguagliabile patrimonio ingegneristico.