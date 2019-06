Nuovo Nissan Navara 2019, ancora più tecnologico e versatile

Nissan Navara è un pick-up estremamente versatile e robusto, sviluppato per poter essere un veicolo ideale per il lavoro e nello stesso tempo un mezzo adatto al tempo libero, le sue doti tecniche infatti lo rendono adatto ad affrontare percorsi fuoristrada immersi nella natura. Il pick-up nipponico sfrutta infatti sofisticate tecnologie che lo rendono infatti a proprio agio sia in strada che su tracciati in off-road.

“Ho il piacere di annunciare il lancio della versione più forte, intelligente ed efficiente di Nissan Navara – ha dichiarato Paolo D’Ettore, Direttore della BU LCV che ha inoltre aggiunto – Grazie alla combinazione di comfort, prestazioni, capacità di carico e solidità, Nissan Navara continua a riscuotere grande successo in tutta Europa. Navara è oggi presente in 109 mercati a livello globale e il business LCV Nissan è in costante crescita – D’Ettore ha infine concluso – Grazie al nostro piano a medio termine e alla nostra linea di prodotti in espansione, siamo fiduciosi che questa crescita proseguirà e sempre più clienti acquisteranno i nostri LCV in tutto il mondo.”

Il rinnovato Navara porta in dote un propulsore ottimizzato e particolarmente ed efficiente che risponde alle nuove e molto restrittive normative sulle emissioni e al protocollo Euro6DTemp che risulta valido fino a dicembre 2021. Il propulsore d’accesso alla gamma si presenza più potente e prestazionale grazie all’adozione del sistema “Twin Turbo”. Gli spazi di frenata sono diminuiti per merito dell’istallazione dei freni a disco sulle 4 ruote, così come è stato migliorata la tenuta di strada senza carico, grazie alle sospensioni posteriori riviste, mentre sulla versione King Cab hanno fatto il loro debutto le sospensioni posteriori multi-link.

Per quanto riguarda il capitolo tecnologia, la nuova Nissan Navara viene equipaggiata con il sistema di infotainment “NissanConnect”, dotato di una interfaccia grafica semplice ed intuitiva visualizzata sull’ampio display “touch” da 8 pollici che permette di controllare numerose funzioni, tra cui i servizi di connettività, oltre a permettere di gestire alcuni dispositivi del veicolo anche da remoto. Anche la sicurezza viene messe al primo posto, come dimostra la presenza del pacchetto “Nissan Intelligent Mobility”. L’allestimento Tekna – quello più venduto – propone tra gli accessori offerti di serie: Hill Start Assist, Hill Descent Control, sistema di frenata d’emergenza intelligente e Intelligent Around View Monitor, inoltre Navara è coperto dalla garanzia di 5 anni / 160.000 km.