Nuova Peugeot 508 SW, la familiare francese debutta in Italia

La gamma della Peugeot 508 si amplia con il debutto sul mercato italiano della nuova Peugeot 508 SW, variante familiare che punterà ad incrementare il successo ottenuto fino ad oggi dalla variante fastback, scelta da oltre 1.000 clienti italiani. La 508 SW si presenta come una station sportiva, affascinante e intraprendente, in grado di incontrare i gusti di chi cerca una vettura comoda, versatile, ma nello stesso tempo personale e dinamica.

Le forme sportive e taglienti della vettura dissimulano bene la sua lunghezza pari a 4,79 metri che permette di ottenere un ambiente interno confortevole per 5 persone adulte e i loro relativi bagagli. Questi ultimi vengono ospitati in un vano ampio ben 530 litri che possono diventare addirittura 1.780 litri se si abbatte il divano posteriore.

L’abitacolo si distingue per l’ormai noto i-Cockpit che mette a disposizione un volante ergonomico, la strumentazione digitale e un secondo display “touch” da 10 pollici al sistema di infotainment. Quest’ultimo permette di gestire numerose funzioni, a partire dall’impianto audio, passando per la navigazione satellitare con mappe 3D, senza dimenticare la connettività per smartphone compatibile con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. La dotazione della vettura vanta inoltre numerose sistemi di sicurezza, tra cui il sistema Night Vision che sfrutta una telecamera a raggi infrarossi capace di rilevare animali o persone in movimento durante le ore notturne e fino a una distanza di 200 metri.

La station francese può essere abbinata a motorizzazioni benzina o diesel: la gamma si apre con il 1.5 litri BlueHDi da 130 CV, seguito dal 2.0 litri BlueHDi che risulta offerto nelle varianti di potenza da 160 e 180 CV. Sul fronte dei motori a benzina troviamo invece 1.6 litri turbo PureTech, offerto negli step di potenza da 180 e 225 CV.

La Casa del Leone, in collaborazione con Free2Move – brand del Gruppo PSA dedicato alle soluzioni di mobilità – propone ai propri clienti “Free2Move Lease“, ovvero il nuovo servizio di noleggio a lungo termine che permette di guidare la nuova 508 SW senza preoccuparsi più di nulla. Parliamo infatti di un servizio di noleggio a lungo termine “All Inclusive” che comprende tra le altre cose: RC Auto, Assicurazione Furto e Incendio, Kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria, tassa di possesso. Il noleggio a lungo termine dedicato alla 508 SW ha un canone mensile pari a 389 euro.