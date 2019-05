Porsche Cayenne Coupé, il nuovo modello debutta in Italia

Porsche ha deciso di festeggiare l’arrivo della nuova Cayenne Coupé nella propria gamma con un esclusivo evento organizzato la scorsa sera nel suggestivo Studios 2 che si trova all’interno dell’ex area EXPO di Milano. La presentazione statica della Cayenne Coupé è stata accompagnata da musica e numerosi eventi di intrattenimento, tra cui balli, fuochi pirotecnici e un incontro mozzafiato di Capoeira.

Lunga 4,93 metri, larga 1,98 m., alta 1,67 m. e con passo di 2,89 metri, la Cayenne Coupé si presenta come un’auto quasi completamente inedita, infatti dal modello da cui deriva eredita soltanto la zona anteriore, fino alle portiere davanti. Rispetto a quest’ultima sfoggia un look molto più aggressivo e coinvolgente che strizza l’occhio alla mitica 911.

Le linee muscolose vengono enfatizzate da un tetto rastremato verso la coda dove spiccano i nuovi gruppi ottici uniti in un unico elemento dotato di tecnologia LED, mentre l’effetto scenico viene completato dagli enormi cerchi da 22 pollici (sulla versione base sono da 20 pollici) e dagli spoiler posteriori, di cui uno retrattile. Entrati nell’abitacolo ci accomodiamo subito sui due posti dietro dove apprezziamo lo spazio in larghezza e per le gambe, mentre i più alti soffriranno un po’ a causa del lunotto molto inclinato. Stesso discorso per il bagagliaio che risulta molto profondo, con una soglia di accesso bassa che facilita le capacità di carico, mentre in altezza viene penalizzato a causa del portellone inclinato.

La gamma propulsori si apre con il V6 3.0 litri da 340 CV e 450 Nm di coppia, seguito dal più potente V6 biturbo di 2,9 litri da 440 CV e 550 Nm di coppia (Cayenne S), mentre al top di gamma si posiziona lo straripante V8 biturbo da 550 CV e 770 Nm di coppia massima. Secondo i dati dichiarati dal Costruttore teutonico, la Cayenne Coupé equipaggiata con il V8 biturbo da 550 CV raggiunge una velocità massima di ben 280 km/h, ma soprattutto brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi.

La vettura può essere arricchita con una lunghissima lista di optional che vanno dai componenti estetici, tra cui raffinati rivestimenti in pelle e gli inserti in materiali pregiati, passando per dispositivi elettronici come le sospensioni pneumatiche (PASM), il Dynamic Chassis Control e tanto altro ancora.

I prezzi della Porsche Cayenne Coupé partono da 86.692 euro della entry-level V6 3.0 litri da 340 CV e raggiungono i 151.230 euro della top di gamma rappresentata Cayenne Coupé Turbo da 550 CV.